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Баканов предложил продлить блокировку "Вконтакте" и "Одноклассников" еще на 3 года

За период санкций украинцев в этих соцсетях стало меньше в 3 раза. 

Баканов предложил продлить блокировку "Вконтакте" и "Одноклассников" еще на 3 года
Фото: actualapple.com

Глава СБУ Иван Баканов предложил продлить блокировку российских соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники" еще на 3 года. За период действия санкций украинских пользователей в этих соцсетях стало меньше в 3 раза.

Это значительно снизило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции спецслужб России, сообщили на странице СБУ в Facebook. 

"Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового поражения. Против Украины идет гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно - сохраним безопасность государства в целом", - заявил Баканов.

За 2017-2020 год  СБУ зарегистрировала тысячи случаев размещения деструктивного контента на платформах "Одноклассники" и "Вконтакте". От начала запрета этих соцсетей СБУ зарегистрировала почти 100 уголовных производств относительно владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях.

В них были посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, направленные на насильственное свержение власти и даже создание террористических групп. 

Также специалисты СБУ отметили всплеск активности агитаторов и ботоферм в российских соцсетях. Это связано с карантинными мерами в период пандемии коронавируса, приближением Пасхи и майских праздников. По оценкам киберспециалистов, около 70% деструктивных материалов об Украину продвигаются из информационного пространства России.

Напомним, в 2017 году Петр Порошенко подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Действие указа заблокировало доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники" в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. 

Заблокированы также сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb, а также доступ ко всем сервисам "Яндекса".

В 2019 запрещенная в Украине российская соцсеть "ВКонтакте" за год упала в посещаемости среди украинцев с четвертой на восьмую позицию.

В феврале в Минкультуры сообщили, в Украине не будут восстанавливать доступ к ранее запрещенным российским социальным сетям.

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