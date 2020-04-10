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На Волыни ввели спецрежим передвижения на выходных

Запрещено выходить из дома с обеда субботы и до утра понедельника. 

На Волыни ввели спецрежим передвижения на выходных
Фото: EPA/UPG

В Волынской области начиная с 11 апреля вводят режим максимального ограничения передвижения. С 13:00 субботы до 6:00 понедельника жителей просят не выходить из дома и заранее купить запас еды и лекарств, сообщили в пресс-службе ОГА.

Дополнительные ограничительные меры приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности. 

"Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действиям, которые вводятся в области, чтобы сделать невозможным быстрое распространение и массовую заболеваемость коронавирусной инфекцией. Благодаря нашим общим действиям, ситуация в области контролирована. Если население будет продолжать соблюдать рекомендации, то из карантина можем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют", - сообщил глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко. 

Ранее аналогичные ограничительные меры приняли в Черновицкой области. Буковинцев просили не выходить из дома с обеда субботы, 4 апреля, до утра понедельника, 6 апреля. Также ограничения ввели в Закарпатской области. 

Напомним, что по состоянию на 10 апреля в Волынской области зарегистрировали 41 случай заболевания COVID-19. 

8 апреля стало известно, что на Волыни от коронавируса выздоровела 7-летняя жительница села Горькая Полонка. Девочке дважды провели тесты на коронавирус, оба раза они показали негативные результаты. 

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