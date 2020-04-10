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Поджигателю "долины нарциссов" на Закарпатье объявили о подозрении

В марте 49-летний житель города Хуст умышленно поджег сухую траву в заповеднике.

Поджигателю "долины нарциссов" на Закарпатье объявили о подозрении
Фото: zak.gp.gov.ua

Прокуратура Закарпатской области согласовала подозрение 49-летнему жителю города Хуст в умышленном поджоге "долины нарциссов" в Карпатском биосферном заповеднике.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина умышленно поджег сухую траву и покинул место преступления. Тогда выгорело около 6,5 га сенокосов.

Уже на следующий день, увидев, что выгорела не вся, по его мнению, сухая трава, он повторно поджег сухостой. В результате на охваченных пожаром 2,5 га территории заповедника были уничтожены цветы, которые занесены в Красную книгу Украины.

Сумма причиненного ущерба составляет почти 650 тыс. гривен.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.ч. 1, 2 ст.252 УК (умышленное уничтожение объектов природно-заповедного фонда, путем поджога, повлекшее тяжкие последствия). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, 8 апреля Кабинет министров поддержал законопроект, который в несколько раз повышает штрафы за выжигание стерни или листьев.

Сейчас размер штрафа составляет 170-340 гривен (10-20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан), а министерство предлагает повысить его до 850-6120 гривен (50-360 минимумов). За сжигание травы на территории объектов природно-заповедного фонда будет предусмотрен штраф до 17000 гривен (1000 минимумов).

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