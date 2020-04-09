Глава Нацполиции заверил, что на Пасху силой выводить людей из храмов не будут

"Закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности".

Глава Национальной полиции Игорь Клименко надеется, что празднование Пасхи в условиях карантина состоится со службами в храмах, но без скопления людей и инцидентов.

Об этом он заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Клименко отметил, что руководители Министерства внутренних дел встречались с представителями Всеукраинского совета церквей, чтобы определить оптимальный подход к празднованию.

"И полиция, и МВД учитывали то, что пасхальные службы должны состояться. Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности: однозначно церкви работают, богослужения проводят на богослужении находится не более 10 человек", - сказал глава Нацполиции.

Он добавил, что в храмах без маски разрешается быть только священнику, поскольку этого требует традиция и ритуал. В то же время после службы в церкви могут заходить два человека если храм большой, и один человек - если церковь маленькая.

Глава Нацполиции отметил, что полиция диалога и участковые инспекторы полиции будут находиться возле церквей, обеспечивая правопорядок, а сами священники в церкви - контролировать количество прихожан в помещении.

"Мы ни в коем случае не будем заходить в храм и тем более кого-то оттуда выгонять", - заверил Клименко.

Ранее сегодня Священный Синод ПЦУ одобрил дополнительные рекомендации в связи с пандемией COVID-19 и внедрением с 6 апреля усиленных карантинных ограничений. В ПЦУ отказались от общих освящений куличей и вербы в храмах, а также решили перенести посещение кладбищ на 6 июня.