5 років закону про декомунізацію: основні проблеми

Сьогодні виповнюється 5 років з моменту прийняття пакету законі "Про декомунізацію". За цей час було перейменовано близько тисячі населених пунктів, 25 районів, змінено понад 50 тисяч топонімів та демонтовано кілька тисяч пам’ятників , погрудь, барельєфів, меморіальних та анотаційних дошок, елементів фасаду тощо.

Фото: EPA/UPG

Проте станом на сьогодні є ще багато кричущих випадків порушення закону. І тільки після вирішення цих проблем, на мою думку, можна буде вважати, що закон виконав свою місію.

Розпочнемо зі столиці. Тут найбільш значними проблемами є пам’ятники Щорсу, Ватутіну, учасникам січневого збройного повстання 1918 року, серп і молот на щиті "Батьківщини-матері", пам’ятник під аркою "Дружби Народів", макет ордена Леніна на проспекті Перемоги, серпи та молоти на мосту Патона та в арці КМДА та ще декілька дрібніших за значимістю об’єктів.

Така велика концентрація маркерів комуністичного режиму у серці столиці є неприпустимою. І їх демонтаж – одна з першочергових задач патріотичного суспільства, бо символи правлять світом. У столиці незалежної України стоять не пам’ятники Петлюрі, Коновальцю, Бандері, а більшовицьким посіпакам. Врешті-решт треба це виправляти. І зараз найкращий час для цього.

Харків впевнено тримає рекорд за кількістю символіки. Тут не менше 80 об’єктів, які підпадають під дію закону. Це і сумновідоме погруддя Жукову, яке двічі валили та відновлювали, три погруддя Островському, десятки макетів радянських орденів та серпів-молотів на станціях харківського метрополітену, меморіальні дошки та барельєфи на честь комсомолу, жовтневого перевороту, Блюхера, серпи та молоти на фасаді Харківської міської ради та на фасадах десятків будівель у середмісті. І це при тому, що за останні кілька років Харків є рекордсменом за кількістю демонтованих об’єктів. Суттєві зміни тут можливі лише за умови зміни міського голови, який не буде чіплятися за минуле.

Унікальна ситуація зараз у Болградському районі Одеської області. Там у трьох селах (Залізничне, Калчева та Виноградівка) біля сільських рад стоять пам’ятники Леніну. Які регулярно підфарбовують, а нещодавно взагалі почали їх реконструкцію.

Також недопрацювання є на Полтавщині. По різних селах тут лишилися пам’ятники Петровському (с. Новоселівка Зіньківського району), Леніну ( с. Власівка Зіньківського та с-ще Михайлівське Карлівського району), Енгельсу (с. Горошине Семенівського району), Свердлову (с. Калинівка Семенівського району), Куйбишеву (с. Вишневе Оржицького району), Чапаєву (м. Лубни) та Третяку (м.Хорол), комсомольцям 20-х років (смт. Опішня).

Найближчі рік-два Україна має пройти процес повної декомунізації та почати активний процес встановлення пам’ятників українським видатним діячам. Постаменти не мають стояти порожніми.