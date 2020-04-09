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5 років закону про декомунізацію: основні проблеми

Сьогодні виповнюється 5 років з моменту прийняття пакету законі "Про декомунізацію". За цей час було перейменовано близько тисячі населених пунктів, 25 районів, змінено понад 50 тисяч топонімів та демонтовано кілька тисяч пам’ятників, погрудь, барельєфів, меморіальних та анотаційних дошок, елементів фасаду тощо.

Фото: EPA/UPG

Проте станом на сьогодні є ще багато кричущих випадків порушення закону. І тільки після вирішення цих проблем, на мою думку, можна буде вважати, що закон виконав свою місію.

Розпочнемо зі столиці. Тут найбільш значними проблемами є пам’ятники Щорсу, Ватутіну, учасникам січневого збройного повстання 1918 року, серп і молот на щиті "Батьківщини-матері", пам’ятник під аркою "Дружби Народів", макет ордена Леніна на проспекті Перемоги, серпи та молоти на мосту Патона та в арці КМДА та ще декілька дрібніших за значимістю об’єктів.

Така велика концентрація маркерів комуністичного режиму у серці столиці є неприпустимою. І їх демонтаж – одна з першочергових задач патріотичного суспільства, бо символи правлять світом. У столиці незалежної України стоять не пам’ятники Петлюрі, Коновальцю, Бандері, а більшовицьким посіпакам. Врешті-решт треба це виправляти. І зараз найкращий час для цього.

Харків впевнено тримає рекорд за кількістю символіки. Тут не менше 80 об’єктів, які підпадають під дію закону. Це і сумновідоме погруддя Жукову, яке двічі валили та відновлювали, три погруддя Островському, десятки макетів радянських орденів та серпів-молотів на станціях харківського метрополітену, меморіальні дошки та барельєфи на честь комсомолу, жовтневого перевороту, Блюхера, серпи та молоти на фасаді Харківської міської ради та на фасадах десятків будівель у середмісті. І це при тому, що за останні кілька років Харків є рекордсменом за кількістю демонтованих об’єктів. Суттєві зміни тут можливі лише за умови зміни міського голови, який не буде чіплятися за минуле.

Унікальна ситуація зараз у Болградському районі Одеської області. Там у трьох селах (Залізничне, Калчева та Виноградівка) біля сільських рад стоять пам’ятники Леніну. Які регулярно підфарбовують, а нещодавно взагалі почали їх реконструкцію.

Також недопрацювання є на Полтавщині. По різних селах тут лишилися пам’ятники Петровському (с. Новоселівка Зіньківського району), Леніну ( с. Власівка Зіньківського та с-ще Михайлівське Карлівського району), Енгельсу (с. Горошине Семенівського району), Свердлову (с. Калинівка Семенівського району), Куйбишеву (с. Вишневе Оржицького району), Чапаєву (м. Лубни) та Третяку (м.Хорол), комсомольцям 20-х років (смт. Опішня).

Найближчі рік-два Україна має пройти процес повної декомунізації та почати активний процес встановлення пам’ятників українським видатним діячам. Постаменти не мають стояти порожніми.

Вадим Поздняков Вадим Поздняков , Голова громадської організації «Світанок» та ініціативи «Декомунізація.Україна»
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