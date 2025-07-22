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Пушкін у центрі Одеси: рік саботажу та імперська тінь

У самому серці Одеси досі височіє один із головних російських імперських символів на території України – пам’ятник Олександру Пушкіну.

Пам'ятник Пушкіну в Одесі
Фото: Скріншот з відео
Пам'ятник Пушкіну в Одесі

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Хоча ще минулого липня голова Одеської обласної адміністрації підписав розпорядження про демонтаж цілої низки об’єктів, пов’язаних із російською та радянською пропагандою, більшість із них залишилися на місці. У списку було й це одеське погруддя Пушкіну. Але станом на сьогодні пам’ятник і далі стоїть – як символ того, що деколонізація тут пробуксовує.

Цієї весни активісти самостійно демонтували меморіальну дошку Пушкіну на Дерибасівській. Це зробили не органи влади, а небайдужі люди, бо чекати далі — означало б залишити місто в полоні чужої символіки.

Паралельно в Одесі сталася й бійка під час демонтажу радянської дошки, де був герб СРСР. Були травмовані, поліція відкривала кримінальні провадження. І це теж прямий наслідок саботажу: коли влада не виконує норми закону, активісти проводять демонтаж власноруч, що може породжувати певні конфлікти на місці.

Керівництво нашої держави мусить втрутитися й довести процес деколонізації в Одесі до кінця. Тому що Одеса сьогодні – місто, де російська імперська спадщина не просто нагадує про себе, а формує простір. У місті й досі стоїть Пушкін, десятки інших об'єктів, а на Одещині його пам’ятники є в Татарбунарах і Болграді, а сама область залишається рекордсменом із “пушкінізації” в Україні.

У Любашівці та селах громади навіть досі є вулиці Пушкіна – це єдині топоніми з його ім’ям, що лишилися на підконтрольних територіях.

Чому ці символи потрібно прибрати? Бо вони – не про культуру, не про літературу, а про ідеологічне підґрунтя імперії, яка нині веде війну проти нас. Пушкін став для російської держави не просто поетом, а маркером “русского міра”. Пам’ятники й назви вулиць – це не про минуле, а про сьогоднішню політику: вони формують уявлення про нормальність російської присутності тут.

Одеса заслуговує на те, щоб її простір відображав власну історію, а не чужу. І поки пам’ятник Пушкіну стоїть у центрі міста, ми не можемо говорити про справжню деколонізацію. Час діяти.

Але пушкнізація це проблеми не лише Одещини.

Де ще не демонтовано об'єкти на честь Пушкіна?

м. Київ - 1 (вулиця Костянтинівська, погруддя на фасаді будинку)

м. Київ - 2 (Януша Корчака, 60, барельєф із його зображенням)

м. Кам'янка (Черкаська область)

Сподіваюся, що цього року це питання нарешті буде вирішено остаточно.

Вадим Поздняков Вадим Поздняков , Голова громадської організації «Світанок» та ініціативи «Декомунізація.Україна»
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