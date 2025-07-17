Державна програма справедливої трансформації вугільних регіонів — крок вперед, але є нюанси

Чому це важливо?
Рішення про поступову відмову від вугілля в електрогенерації до 2035 року та досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року потребує конкретних кроків. Вугільні громади — одні з найвразливіших у цьому процесі. Їхнє життя десятиліттями було побудоване довкола шахт і ТЕС, а альтернативи не з’являлись системно. За останні роки видобуток вугілля значно скоротився, у тому числі через російську агресію, руйнування підприємств і окупацію територій. Тому трансформація потрібна вже сьогодні — і вона має бути справедливою.
Програма, затверджена постановою КМУ № 711 від 18 червня 2025 року, є першою державною спробою комплексно підтримати 38 вугільних громад у цьому переході.
Що передбачає Програма?
Фінансування до 2030 року — понад 30 млрд грн з різних джерел (держбюджет, місцеві бюджети, інші). Пріоритети включають:
- Структурну трансформацію економіки громад
- Соціальну підтримку та розвиток людського капіталу
- Перехід до ВДЕ та підвищення енергоефективності
- Розв’язання екологічних проблем і адаптацію до зміни клімату
Серед ключових заходів:
- розвиток малого й середнього бізнесу, створення інфраструктури для залучення інвестицій;
- підтримка перекваліфікації працівників шахт і працевлаштування мешканців;
- модернізація тепломереж, енергоефективність, розподілена генерація на основі ВДЕ;
- відновлення територій, рекультивація, створення природоохоронних зон;
- дослідження можливостей переобладнання майданчиків ТЕС і шахт під виробництво для ВДЕ.
Важливо, що Програма не передбачає використання атомної енергії та формально визнає важливість протидії викидам метану з шахт.
Що викликає занепокоєння
Незважаючи на масштабність і міжсекторальність, Програма має низку вразливостей:
- Відсутність чітких критеріїв відповідності цілям справедливої трансформації. Немає прив’язки до Регламенту ЄС 2021/1056, що може призвести до невідповідності майбутнім умовам євроінтеграції.
- Недостатня деталізація щодо заходів із вловлювання метану. Хоч метан згадано в пріоритетах, немає конкретних кроків для моніторингу чи зменшення його викидів.
- Акцент на газ. Програма передбачає впровадження когенерації з використанням газу — що суперечить логіці відмови від викопного палива.
- Обмеженість показників ефективності. Фокус — радше на обʼєктах, аніж на реальному соціальному впливі: не враховано працевлаштування в нових секторах, якість послуг, потреби старших працівників тощо.
- Невизначеність щодо громад у зоні бойових дій і релокованих підприємств.
- Програма в силу своєї специфіки не вирішує питання застарілих підходів та стандартів до закриття шахт. Проте відповідні стандарти, наприклад, СОУ 10.1.05400632.1:2004, мають бути переглянуті та оновлені відповідно до норм та регуляцій ЄС.
Які рішення ще потрібні?
Для реального ефекту від Програми потрібні додаткові кроки:
- Визначення критеріїв справедливої трансформації — щоб гарантувати, що заходи, які реалізуються, відповідають цілям справедливої трансформації та сприяють сталому розвитку громад — на основі відповідних регламентів ЄС;
- Розробка нових стандартів і механізмів закриття шахт, з урахуванням норм та стандартів ЄС, для забезпечення прозорості, екологічної безпеки та ефективності процесу закриття, включаючи повторне використання матеріалів та інфраструктури, а також контролю за викидами;
- Врахування потреб громади з фокусом на очікувані зміни — успіх справедливої трансформації вимірюється не у кількості об'єктів, а у реальних соціально-економічних та екологічних змінах — і саме це має бути відображеним у індикаторах (показниках) програми.
- Залучення громадськості до моніторингу реалізації Програми, або навіть створення так званих моніторингових комітетів.
Попри всі нюанси прийняття Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів — важливий крок, який свідчить, що держава визнає виклики перед вугільними громадами.
Програма враховує чимало позицій, запропонованих громадськістю, зокрема Екодією та мережею організацій-партнерів, і закладає основу для майбутньої трансформації.
Довідково
- Концепція Програми схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 р. № 1024 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 80, ст. 5050).
- Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2025 р. № 711.
- Державний замовник — Мінрозвитку.
- Керівник Програми — Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій.
- Виконавці заходів Програми — Мінрозвитку, обласні держадміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою).
- Строк виконання Програми — 2025—2030 роки.
- Прогнозні обсяги та джерела фінансування: загалом 30 443,2 млн гривень, з них:
- 4386,8 млн гривень за рахунок коштів державного бюджету,
- 5526,8 млн гривень - з місцевих бюджетів,
- 20 529,6 млн гривень - за рахунок інших джерел.