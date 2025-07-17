Державна програма справедливої трансформації вугільних регіонів — крок вперед, але є нюанси

У червні 2025 року Уряд затвердив Державну цільову програму справедливої трансформації вугільних регіонів України до 2030 року. Робота над програмою велася з перервами ще з часу прийняття відповідної Концепції 22 вересня 2021 року.

Це стратегічний документ, на який вугільні громади чекали багато років — адже йдеться про державну підтримку в умовах закриття шахт і переходу до нової економіки. Програма передбачає широкий спектр заходів — від перекваліфікації працівників до розвитку відновлюваних джерел енергії — і є частиною виконання Нацплану з енергетики та клімату.

Проте її реалізація має відбуватись зі справжньою залученістю громад, достатнім фінансуванням заходів та відповідністю європейським стандартам, інакше ризики недосягнення цілей залишаються високими. На цьому наголошує Анастасія Бушовська, фахівчиня з енергетичної політики ГО «Екодія».