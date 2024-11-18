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СБУ повідомила про підозру "міністру вугілля та енергетики "ДНР"

За його вказівкою окупанти продовжують вивозити українське вугілля до РФ у промислових масштабах.

СБУ повідомила про підозру "міністру вугілля та енергетики "ДНР"
Фото: СБУ в Донецькій та Луганській областях

Так званому "Міністру вугілля та енергетики" терористичного угруповання "ДНР", якого окупанти призначили у вересні 2023 року, повідомили про підозру.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Донецькій та Луганській областях у Facebook.

За даними СБУ, житель Криму у 2014 році добровільно перейшов на бік окупантів та очолив енергетичну компанію "Енергія Донбасу" — управляв енергетичними підприємствами на тимчасово окупованій території Донецької області.

З вересня 2023 року, як чоловік став "вугільним" міністром, за його вказівкою окупанти продовжують вивозити українське вугілля у промислових масштабах до Росії, уточнило відомство. Також він підписав угоду з російською кампанією на оренду п'яти прибуткових вугільних підприємств, зазначили в СБУ.

"За оперативною інформацією, росіяни збираються знищити шахти, а обладнання вивезти на територію країни-окупанта. За період перебування на своїй посаді "міністр" активно нав'язує прокремлівські погляди мешканцям окупованої Донеччини та популяризує органи окупаційної влади", — зазначають у відомстві.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили чоловікові про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) Кримінального кодексу України. Наразі підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій території сходу України.

  • У липні 2024 року СБУ повідомила про підозру так званому "міністру транспорту ДНР", який будує нові залізничні шляхи для перекидання військ РФ на передову.
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