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Поліція евакуювала з прифронтових районів Харківщини ще 16 цивільних

Жителів прифронтових населених пунктів закликають виїхати. 

Поліція евакуювала з прифронтових районів Харківщини ще 16 цивільних
евакуація населення Харківщини
Фото: поліція Харківської області

Поліція евакуювала 16 цивільних жителів з Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП вивезли з селища Білий Колодязь трьох літніх пенсіонерів, які не мали можливості виїхати самостійно. Людей  вивезли до більш безпечних місць та передали волонтерам.

"17 та 18 листопада поліцейські сектору превенції Куп'янського РВП спільно з працівниками полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області евакуювали 6 чоловіків та 7 жінок з Купʼянської міської та Курилівської територіальної громад", — ідеться у повідомленні.

Поліція закликає не наражатися на небезпеку та виїжджати з прифронтових населених пунктів.

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