Укренерго повідомило, як відключатимуть світло у вівторок

У деякі години без світла будуть одночасно дві черги споживачів.

У вівторок, 19 листопада, в Україні будуть відключення світла.

Про це повідомило Укренерго.

Електропостачання не буде за такою схемою:

6:00 - 7:00 – одна черга відключень;

7:00 – 9:00 – дві черги;

9:00 – 14:00 – одна черга;

14:00 – 18:00 – дві черги;

18:00 – 23:00 – одна черга.

Графік відключень по кожній області розроблять обленерго.

В Укренерго пояснили, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада. «Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у період дії обмежень», - закликали у компанії.