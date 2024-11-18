Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Китай уперше дав Росії зброю для війни в Україні. ЄС хоче запровадити санкції
Китай уперше дав Росії зброю для війни в Україні. ЄС хоче запровадити санкції
​Понад 270 засуджених колаборантів і зрадників хочуть виїхати до Росії в обмін на полонених українців
​Понад 270 засуджених колаборантів і зрадників хочуть виїхати до Росії в обмін на полонених українців
У Закарпатській області сили ППО збили дві ракети і БпЛА
У Закарпатській області сили ППО збили дві ракети і БпЛА
Ілон Маск висміяв слова Зеленського, що Україну не можна змусити посадити за стіл переговорів
Ілон Маск висміяв слова Зеленського, що Україну не можна змусити посадити за стіл переговорів
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
У Закарпатській області впав російський "Шахед"
У Закарпатській області впав російський "Шахед"
Wall Street Journal: на рішення Байдена дозволити бити по Росії вплинула участь у війні КНДР
Wall Street Journal: на рішення Байдена дозволити бити по Росії вплинула участь у війні КНДР
New York Times: Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами углиб Росії
New York Times: Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами углиб Росії
ГоловнаЕкономікаДержава

Укренерго повідомило, як відключатимуть світло у вівторок

У деякі години без світла будуть одночасно дві черги споживачів.

Укренерго повідомило, як відключатимуть світло у вівторок
відключення світла у Києві
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 19 листопада, в Україні будуть відключення світла.

Про це повідомило Укренерго.

Електропостачання не буде за такою схемою:

  • 6:00 - 7:00 – одна черга відключень;
  • 7:00 – 9:00 – дві черги;
  • 9:00 – 14:00 – одна черга;
  • 14:00 – 18:00 – дві черги;
  • 18:00 – 23:00 – одна черга.

Графік відключень по кожній області розроблять обленерго.

В Укренерго пояснили, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада. «Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у період дії обмежень», - закликали у компанії.

  • У ніч на 17 листопада Росія запустила по Україні 210 повітряних цілей (120 ракет та 90 БпЛА). Сили ППО знищили 144 повітряні цілі – 102 ракети та 42 БпЛА.
  • Через пошкодження енергооб’єктів Укренерго анонсувало відключення світла 18 листопада.
  • У понеділок глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що вдалося відновити подачу світла, тепла й води для мешканців Вінниччини, Івано-Франківщини, Львівщини, Рівненщини. Наразі без електропостачання лишаються близько 220 тисяч абонентів на Одещині, де ситуація найскладніша, та Дніпропетровщині.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies