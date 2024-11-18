Укренерго повідомило, як відключатимуть світло у вівторок

У вівторок, 19 листопада, в Україні будуть відключення світла.
Про це повідомило Укренерго.
Електропостачання не буде за такою схемою:
- 6:00 - 7:00 – одна черга відключень;
- 7:00 – 9:00 – дві черги;
- 9:00 – 14:00 – одна черга;
- 14:00 – 18:00 – дві черги;
- 18:00 – 23:00 – одна черга.
Графік відключень по кожній області розроблять обленерго.
В Укренерго пояснили, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада. «Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у період дії обмежень», - закликали у компанії.
- У ніч на 17 листопада Росія запустила по Україні 210 повітряних цілей (120 ракет та 90 БпЛА). Сили ППО знищили 144 повітряні цілі – 102 ракети та 42 БпЛА.
- Через пошкодження енергооб’єктів Укренерго анонсувало відключення світла 18 листопада.
- У понеділок глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що вдалося відновити подачу світла, тепла й води для мешканців Вінниччини, Івано-Франківщини, Львівщини, Рівненщини. Наразі без електропостачання лишаються близько 220 тисяч абонентів на Одещині, де ситуація найскладніша, та Дніпропетровщині.