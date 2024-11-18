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Комітет Верховної Ради вніс правки до проєкту бюджету: залишили 4 % ПДФО в громадах для розрахунків за комуналку

Одна зі змін стосується скасування субвенції обласним бюджетам на покриття різниці в комунальних тарифах. Натомість у громадах хочуть залишати 4% ПДФО. 

Комітет Верховної Ради вніс правки до проєкту бюджету: залишили 4 % ПДФО в громадах для розрахунків за комуналку
Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа
Фото: Ян Доброносов

Парламентський комітет з питань бюджету розглянув доопрацьований Кабміном проєкт бюджету на 2025-ий і рекомендував ухвалити його в другому читанні та в цілому. 

Про це повідомили представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук та очільниця комітету Роксолана Підласа. За її словами, члени комітету внесли до проєкту фінальні правки:

  • 2 млрд доларів (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великої Британії суто на покриття військових видатків, а саме – закупівлю зброї. "Вони відображені по спецфонлу зовнішніх запозичень і видатках Міноборони", – пояснила депутатка. 
  • Залишили 4% ПДФО (крім військового) в громадах (загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, відповідно, скасували субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 млрд грн.
  • Дозволили прифронтовим громадам не перераховувати реверс до державного бюджету (загалом 593 млн грн)
  • +128 млн Укрзалізниці на співфінансування європейського проєкту розвитку залізничної інфраструктури, (фактично – залізничного полотна). Співфінансування – обов’язкова умова надання європейських коштів, додала Підласа. 
  • +277,1 млн грн НАН, зокрема на дослідження у військовій сфері.
  • Виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП (стаття 49 бюджету).
  • Виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).

"Решта – як подано Урядом", – повідомила голова комітету. 

Державний бюджет-2025

9 листопада уряд віддав Верховній Раді доопрацьований до другого читання проєкт бюджету. Днем раніше міністри самі затвердили цей проєкт. 

31 жовтня Верховна Рада схвалила проєкт у першому читанні. Пріоритетом кошторису наступного року буде безпека й оборона. Усі податки, які сплачують люди та бізнес, обіцяли направляти на посилення захисників та військових спроможностей. Це 2,2 трлн гривень або понад чверть ВВП. Загалом же видатки держбюджету плануються в обсязі понад 3,6 трлн грн, що на 535 млрд грн більше порівняно з цим роком. Доходи загального фонду заплановані на суму 2,7 млрд грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року. 

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