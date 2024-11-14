Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
Відбудова. Чому після скасування історико-архітектурного плану Львова буде ефект доміно?
Відбудова. Чому після скасування історико-архітектурного плану Львова буде ефект доміно?
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Звертайте увагу на шість червоних прапорців: психологиня пояснює, як емоційно пережити потенційні відключення світла і блекаут
Звертайте увагу на шість червоних прапорців: психологиня пояснює, як емоційно пережити потенційні відключення світла і блекаут
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа
Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
ГоловнаЕкономікаДержава

Віцепрем'єр заявив, що реверсні дотації буде збережено в бюджетах прифронтових громад

Уряд схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік, яким передбачив перерозподілити 14,9 млрд грн реверсної дотації для того, щоб підтримати саме деокуповані й прифронтові громади.

Віцепрем'єр заявив, що реверсні дотації буде збережено в бюджетах прифронтових громад
Олексій Кулеба
Фото: Макс Требухов

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що реверсні дотації буде збережено в бюджетах прифронтових громад.

Про це він написав у соцмережах. 

“В рамках регіональної політики маємо розподіляти грошовий ресурс таким чином, щоб громади, які потерпають від обстрілів та знаходяться близько до лінії зіткнення, залишалися спроможними. Це частина внутрішньої стійкості та згуртованості всередині країни”, – написав Кулеба. 

Він повідомив, що на нараді під головуванням президента України, разом з представниками уряду, Верховної Ради обговорили основні показники проєкту державного бюджету на 2025 рік. Прийнято рішення зберегти реверсну дотацію в бюджетах прифронтових громад. 

Кулеба зазначив, що уряд схвалив проєкт Державного бюджету України на 2025, яким передбачив перерозподілити 14,9 млрд грн реверсної дотації для того, щоб підтримати саме деокуповані й прифронтові громади. 

“Це справедливе та необхідне рішення для людей, які зараз забезпечують життєдіяльність в найважчих умовах війни”, – зазначив міністр. 

Окрім того, як повідомив Кулеба, держава додатково виділяє 37,5 млрд грн для громад, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Росії.

“Окремо висловлюю позицію Міністерства розвитку громад та територій, що 64% ПДФО мають зберігатися в громадах. Це також важливо для підтримки спроможності людей на місцях”, – написав міністр.

Реверсна дотація – це кошти, що передаються з місцевих до державного бюджету для горизонтального вирівнювання податкової спроможності територій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies