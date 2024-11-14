Віцепрем'єр заявив, що реверсні дотації буде збережено в бюджетах прифронтових громад

Уряд схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік, яким передбачив перерозподілити 14,9 млрд грн реверсної дотації для того, щоб підтримати саме деокуповані й прифронтові громади.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що реверсні дотації буде збережено в бюджетах прифронтових громад.

Про це він написав у соцмережах.

“В рамках регіональної політики маємо розподіляти грошовий ресурс таким чином, щоб громади, які потерпають від обстрілів та знаходяться близько до лінії зіткнення, залишалися спроможними. Це частина внутрішньої стійкості та згуртованості всередині країни”, – написав Кулеба.

Він повідомив, що на нараді під головуванням президента України, разом з представниками уряду, Верховної Ради обговорили основні показники проєкту державного бюджету на 2025 рік. Прийнято рішення зберегти реверсну дотацію в бюджетах прифронтових громад.

Кулеба зазначив, що уряд схвалив проєкт Державного бюджету України на 2025, яким передбачив перерозподілити 14,9 млрд грн реверсної дотації для того, щоб підтримати саме деокуповані й прифронтові громади.

“Це справедливе та необхідне рішення для людей, які зараз забезпечують життєдіяльність в найважчих умовах війни”, – зазначив міністр.

Окрім того, як повідомив Кулеба, держава додатково виділяє 37,5 млрд грн для громад, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Росії.

“Окремо висловлюю позицію Міністерства розвитку громад та територій, що 64% ПДФО мають зберігатися в громадах. Це також важливо для підтримки спроможності людей на місцях”, – написав міністр.

Реверсна дотація – це кошти, що передаються з місцевих до державного бюджету для горизонтального вирівнювання податкової спроможності територій.