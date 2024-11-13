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Укренерго: тимчасові обмеження потужності для бізнесу і промисловості скасовані

Завтра подібних обмежень не прогнозується.

Укренерго: тимчасові обмеження потужності для бізнесу і промисловості скасовані
Фото: Укренерго

"Укренерго" скасувало на завтра тимчасові обмеження потужності для бізнесу і промисловості.

Про це енергокомпанія повідомила у соцмережах.

"Зауваження до роботи обладнання маневрової генерації усунуті. Завтра, 14 листопада, застосування заходів обмеження не прогнозується", — ідеться у повідомленні.

Водночас в "Укренерго" закликають українців споживати електроенергію ощадливо з 7:00 до 22:00. "Не вмикайте у цей час кілька потужних приладів одночасно".

  • Вранці, 14 листопада, для бізнесу та побутових споживачів запровадили обмеження потужності енергопостачання через короткострокове зниження потужності маневрової генерації.
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