Укренерго: тимчасові обмеження потужності для бізнесу і промисловості скасовані

"Укренерго" скасувало на завтра тимчасові обмеження потужності для бізнесу і промисловості.

Про це енергокомпанія повідомила у соцмережах.

"Зауваження до роботи обладнання маневрової генерації усунуті. Завтра, 14 листопада, застосування заходів обмеження не прогнозується", — ідеться у повідомленні.

Водночас в "Укренерго" закликають українців споживати електроенергію ощадливо з 7:00 до 22:00. "Не вмикайте у цей час кілька потужних приладів одночасно".