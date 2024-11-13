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Євросоюз закликає європейський бізнес інвестувати у відновлення та реконструкцію України

Компанії з ЄС запрошені подавати свої пропозиції до 1 березня 2025 року.

Євросоюз закликає європейський бізнес інвестувати у відновлення та реконструкцію України
Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України
Фото: Олег Переверзев

На першій Інвестиційній конференції ЄС-Україна, що проводиться Блоком спільно з урядом України у Варшаві, Євросоюз закликав європейський бізнес інвестувати у відновлення та реконструкцію України, повідомляє представництво ЄС в Україні. 

Компанії з ЄС запрошені подавати свої пропозиції до 1 березня 2025 року. Пропозиції будуть розглянуті та пов'язані з інвестиційними проєктами, що фінансуються Ukraine Investment Framework (UIF), яка є невід'ємною складовою механізму ЄС Ukraine Facility з бюджетом 50 мільярдів євро

Заохочуючи бізнес-партнерство та участь приватного сектору ЄС у відновленні та реконструкції України, ЄС також сприяє подальшій інтеграції України до єдиного ринку блоку.

"Запуск Заклику ЄС до висловлення зацікавленості є важливим кроком на шляху до залучення інвестицій для відновлення України. Ми прагнемо створити сприятливе середовище для іноземних інвестицій. Інвестиційна конференція Україна-ЄС дозволяє нам нагадати міжнародному бізнесу, що війна не є ембарго на інвестиції”, – сказала перша віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко

Вона додала, що треба об'єднати зусилля навколо відновлення України зараз, не чекаючи закінчення війни.

Пріоритетні напрямки Заклику базуються на Плані для України (Ukraine Plan), а також на Стратегічних орієнтирах UIF (невід'ємна складова Ukraine Facility), в яких визначено ключові пріоритетні галузі економіки, що потребують прямих іноземних інвестицій для підтримки соціально-економічного відновлення України. До них відносяться:

  • Енергетика: Розробка сталих енергетичних рішень, включаючи проєкти відновлюваної енергетики та модернізацію наявної енергетичної інфраструктури.
  • Критично важлива сировина: Інвестування в переробку ключових мінералів та ресурсів, необхідних для високотехнологічних галузей та технологій відновлюваної енергетики.
  • Переробна промисловість та виробництво: Відродження та модернізація виробничого сектору для підвищення конкурентоспроможності промислового виробництва.
  • Будівельні матеріали: Підтримка реконструкції житлового фонду та громадських будівель, зокрема шляхом інвестування в промисловість будівельних матеріалів, будівельні компанії та нагляд у сфері будівництва.
  • Інформаційні технології та цифрова трансформація: Зміцнення цифрової інфраструктури та технологій для сприяння інноваціям та розвитку в різних секторах.
  • Транспорт та експортна логістика: Відбудова та модернізація транспортної, логістичної та державної інфраструктури для підтримки зв’язку.

Перша інвестиційна конференція ЄС – Україна, організована 13 та 14 листопада в рамках 4-ї Міжнародної виставки ReBuild Ukraine, означає значний крок у залученні приватних інвестицій в Україні. Конференція об'єднує понад 5 000 учасників, включаючи компанії, банки та інвесторів з України, ЄС та інших країн, щоб сприяти залученню приватних інвестицій для відновлення, реконструкції та модернізації України.

З початку загарбницької війни Росії проти України ЄС та його держави-члени надали майже 122 мільярди євро фінансової, гуманітарної та військової допомоги Україні та для підтримки українців у ЄС.

Це включає 15,6 мільярда євро, залучених у межах Ukraine Facility на суму до 50 мільярдів євро у вигляді грантів та кредитів на період 2024–2027 років. 

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