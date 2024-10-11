Ще раз про перехід червоних ліній
Ще раз про перехід червоних ліній
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні, – Координаційний штаб (доповнено)
Журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні, – Координаційний штаб (доповнено)
Андрій Мацола: «Футбол усі люблять, і всі готові грати. Але не у футбол без правил, як у нас»
Андрій Мацола: «Футбол усі люблять, і всі готові грати. Але не у футбол без правил, як у нас»
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
ГоловнаЕкономікаБізнес

Уряд підписав перший договір у межах програми підтримки великих інвестиційних проєктів

На Полтавщині мають збудувати завод із переробки соєвого шроту.

Уряд підписав перший договір у межах програми підтримки великих інвестиційних проєктів
Юлія Свириденко і представники агрохолдингу «Астарта»
Фото: Пресслужба Мінекономіки

Кабмін підписав перший договір у межах програми підтримки великих інвестиційних проєктів.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Під час бізнес-форуму "Зроблено в Україні" уряд і два товариства - «Астарта-Київ» і «Астарта Агро Протеїн» - уклали спеціальний інвестиційний договір. Документ передбачає державну підтримку будівництва заводу з переробки соєвого шроту продуктивністю 500 т/добу в Полтавській області. 

У Мінекономіки зазначили, що держава надає підприємствам, які реалізують проєкти із значними інвестиціями, ряд стимулів. 

Серед них:

  • звільнення від сплати ввізного мита на нове обладнання;
  • звільнення від імпортного ПДВ на нове обладнання;
  • звільнення від оподаткування податком на прибуток терміном до 5 років;
  • компенсація витрат інвестора на підключення та приєднання до інженерно- транспортних мереж;
  • компенсація вартості об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, необхідних для реалізації інвестиційного проєкту;
  • звільнення від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва.

Державна допомога в таких випадках доступна для інвесторів, які готові вкласти понад 12 млн євро. Проєкти можуть бути пов’язані з виробництвом, видобутком корисних копалин, транспортом, освітою, медициною, туризмом або іншими сферами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies