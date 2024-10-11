Уряд підписав перший договір у межах програми підтримки великих інвестиційних проєктів

Кабмін підписав перший договір у межах програми підтримки великих інвестиційних проєктів.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Під час бізнес-форуму "Зроблено в Україні" уряд і два товариства - «Астарта-Київ» і «Астарта Агро Протеїн» - уклали спеціальний інвестиційний договір. Документ передбачає державну підтримку будівництва заводу з переробки соєвого шроту продуктивністю 500 т/добу в Полтавській області.

У Мінекономіки зазначили, що держава надає підприємствам, які реалізують проєкти із значними інвестиціями, ряд стимулів.

Серед них:

звільнення від сплати ввізного мита на нове обладнання;

звільнення від імпортного ПДВ на нове обладнання;

звільнення від оподаткування податком на прибуток терміном до 5 років;

компенсація витрат інвестора на підключення та приєднання до інженерно- транспортних мереж;

компенсація вартості об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, необхідних для реалізації інвестиційного проєкту;

звільнення від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва.

Державна допомога в таких випадках доступна для інвесторів, які готові вкласти понад 12 млн євро. Проєкти можуть бути пов’язані з виробництвом, видобутком корисних копалин, транспортом, освітою, медициною, туризмом або іншими сферами.