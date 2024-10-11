Кабмін сформував наглядові ради закупівельних агенцій Міноборони. Список осіб

Йдеться про ‎Агенцію оборонних закупівель‎ і ‎Державного оператора тилу‎.

Кабінет Міністрів за поданням міністра оборони Рустема Умєрова погодив призначення кандидатур на посади членів наглядових рад закупівельних агенцій Міноборони.

Як ідеться на сайті міністерства, наглядові ради сформують при ‎Агенції оборонних закупівель і ‎Державному оператору тилу‎.

У складі наглядових рад будуть українські й міжнародні експерти. Міноборони запевнило, що ради будуть незалежними, бо більшість членів відібрані через відкриті конкурси.

Зокрема, серед незалежних членів наглядової ради ‎Агенції оборонних закупівель‎ є:

Патрік Аурой (має понад 30 років досвіду роботи на керівних посадах у Франції в секторі оборони, а також в структурах в НАТО. Був заступником генсекретаря з питань оборонних інвестицій, очолював Конференцію національних керівників озброєнь НАТО);

Катерина Кузнецова (працювалана посаді директора в компанії PwC у Великій Британії);

Лукаш Столярськи (працював в NSPA NATO керував багатонаціональними командами і складною логістикою).

Представники держави:

Юрій Джигир (заступник міністра оборони);

Тарас Чмут (директор фонду «Повернись живим»).

Незалежні члени наглядової ради ‎Державного оператора тилу‎:

Саймон Вудворд (має досвід роботи у британському та міжнародному секторах фармацевтики, роздрібної торгівлі, товарів народного споживання, громадського харчування, військових та ризикованих товарів);

Ганна Демченко (є досвід роботи в міжнародних компаніях за фінансовим напрямом);

Микола Роєнко (має досвід у впровадженні функцій комплаєнсу, внутрішнього аудиту, внутрішніх розслідувань щодо можливих зловживань, становленні функції контролінгу та бюджетування, роботі в проєктах ІРО, проведенні аудиту фінансової звітності провідних компаній).

Представники держави:

Надія Бігун (заступниця міністра економіки);

Юлія Марушевська (голова Офісу підтримки змін Міністерства оборони).

Закупівельні агенції у березні 2024 року оголосили в системі Prozorro відбір професійних рекрутингових компаній. Вони мали допомогти підібрати незалежних членів наглядових рад. Переможцем відбору Агенції оборонних закупівель стало ТОВ «Телент Едвайзорс» (Odgers Berndtson), а Державного оператора тилу – ТОВ «Ворлд Екзекьютів Партнерз» (Heidrick & Struggles).

Тоді ці рекрутингові компанії відібрали та сформували списки потенційних кандидатів, які були запрошені на співбесіди з представниками Міноборони.

Щоб зекономити державні кошти послуги рекрутерів оплачував донор - зокрема, програма підтримки Спеціального радника з питань оборони посольства Великої Британії в Києві, фінансована британським урядом.