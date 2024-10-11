Кабмін сформував наглядові ради закупівельних агенцій Міноборони. Список осіб

Кабінет Міністрів за поданням міністра оборони Рустема Умєрова погодив призначення кандидатур на посади членів наглядових рад закупівельних агенцій Міноборони.
Як ідеться на сайті міністерства, наглядові ради сформують при Агенції оборонних закупівель і Державному оператору тилу.
У складі наглядових рад будуть українські й міжнародні експерти. Міноборони запевнило, що ради будуть незалежними, бо більшість членів відібрані через відкриті конкурси.
Зокрема, серед незалежних членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель є:
- Патрік Аурой (має понад 30 років досвіду роботи на керівних посадах у Франції в секторі оборони, а також в структурах в НАТО. Був заступником генсекретаря з питань оборонних інвестицій, очолював Конференцію національних керівників озброєнь НАТО);
- Катерина Кузнецова (працювалана посаді директора в компанії PwC у Великій Британії);
- Лукаш Столярськи (працював в NSPA NATO керував багатонаціональними командами і складною логістикою).
Представники держави:
- Юрій Джигир (заступник міністра оборони);
- Тарас Чмут (директор фонду «Повернись живим»).
Незалежні члени наглядової ради Державного оператора тилу:
- Саймон Вудворд (має досвід роботи у британському та міжнародному секторах фармацевтики, роздрібної торгівлі, товарів народного споживання, громадського харчування, військових та ризикованих товарів);
- Ганна Демченко (є досвід роботи в міжнародних компаніях за фінансовим напрямом);
- Микола Роєнко (має досвід у впровадженні функцій комплаєнсу, внутрішнього аудиту, внутрішніх розслідувань щодо можливих зловживань, становленні функції контролінгу та бюджетування, роботі в проєктах ІРО, проведенні аудиту фінансової звітності провідних компаній).
Представники держави:
- Надія Бігун (заступниця міністра економіки);
- Юлія Марушевська (голова Офісу підтримки змін Міністерства оборони).
Закупівельні агенції у березні 2024 року оголосили в системі Prozorro відбір професійних рекрутингових компаній. Вони мали допомогти підібрати незалежних членів наглядових рад. Переможцем відбору Агенції оборонних закупівель стало ТОВ «Телент Едвайзорс» (Odgers Berndtson), а Державного оператора тилу – ТОВ «Ворлд Екзекьютів Партнерз» (Heidrick & Struggles).
Тоді ці рекрутингові компанії відібрали та сформували списки потенційних кандидатів, які були запрошені на співбесіди з представниками Міноборони.
Щоб зекономити державні кошти послуги рекрутерів оплачував донор - зокрема, програма підтримки Спеціального радника з питань оборони посольства Великої Британії в Києві, фінансована британським урядом.