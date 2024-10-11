Шольц: досягнення миру для України вимагатиме від партнерів надзусиль

Досягнення справедливого миру для України вимагатиме від союзників надзусиль.
Про це сказав у своїй заяві для ЗМІ канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі з Володимиром Зеленським.
"Цілком зрозуміло, що реалізація миру може відбутися лише на основі міжнародно-гуманітарного права і це вимагатиме від нас надзусиль, для того, щоб досягти для України справедливого і тривалого миру. Це є ниткою в нашій спільній діяльності. Ми не має права акцептувати (погодитися) диктат миру з боку Росії", - сказав Шольц.
Він підтвердив слова Зеленського про те, що Росія також повинна взяти участь у другому саміті миру.
Канцлер Німеччини запевнив у продовженні підтримки України і запевнив, що ФРН, яка є лідером у Європі з надання допомоги Києву і посідає друге місце у світі за обсягами цієї допомоги, збереже ці позиції.
- Шольц також анонсував новий пакет допомоги Україні до кінця року; будуть системи ППО і боєприпаси.