Шольц: досягнення миру для України вимагатиме від партнерів надзусиль

Канцлер підтвердив слова Зеленського про те, що Росія також повинна взяти участь у другому саміті миру.

Досягнення справедливого миру для України вимагатиме від союзників надзусиль.

Про це сказав у своїй заяві для ЗМІ канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі з Володимиром Зеленським.

"Цілком зрозуміло, що реалізація миру може відбутися лише на основі міжнародно-гуманітарного права і це вимагатиме від нас надзусиль, для того, щоб досягти для України справедливого і тривалого миру. Це є ниткою в нашій спільній діяльності. Ми не має права акцептувати (погодитися) диктат миру з боку Росії", - сказав Шольц.

Він підтвердив слова Зеленського про те, що Росія також повинна взяти участь у другому саміті миру.

Канцлер Німеччини запевнив у продовженні підтримки України і запевнив, що ФРН, яка є лідером у Європі з надання допомоги Києву і посідає друге місце у світі за обсягами цієї допомоги, збереже ці позиції.