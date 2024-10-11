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В Австрії російськомовні шахраї виманюють гроші в українців, видаючи себе за місцевих поліцейських

З кінця вересня зафіксовано щонайменше 19 таких випадків.

В Австрії російськомовні шахраї виманюють гроші в українців, видаючи себе за місцевих поліцейських
Фото: Unsplash

Російськомовні шахраї в Австрії під виглядом поліцейських виманюють кошти у людей, переважно українців, пише Укрінформ із посиланням на федеральне управління кримінальної поліції країни.

З кінця вересня зафіксовано щонайменше 19 таких випадків.

“З кінця вересня спостерігається новий спосіб шахрайства, коли російськомовні зловмисники, видаючи себе за нібито співробітників поліції, стверджують, що хочуть захистити статки”, ‒ повідомили в поліції.

Жертвами цих російськомовних шахраїв ставали, переважно громадяни України. Зловмисники зв’язувалися з ними по телефону та через WhatsApp і представлялися “російським відділом федеральної поліції Австрії”. Вони розповідали своїм співрозмовникам, що їхні активи під загрозою, нібито на них націлився один злочинець, та пропонували спосіб “убезпечити” гроші.

“Як стверджували шахраї, для того, щоб убезпечити ці активи, в Австрійському національному банку (OeNB) створено збірний рахунок. Після переказу грошей на цей рахунок жертви отримували фальшивий лист-підтвердження від OeNB”, ‒ повідомили в кримінальній поліції.

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Зловмисники використовували підроблені посвідчення австрійської поліції, копії публічних оголошень про розшук Інтерполу та підроблені листи від OeNB.

З огляду на ці злочини управління кримінальної поліції повідомило, що австрійська поліція ніколи не буде звертатися до громадян російською мовою, а також надсилати повідомлення через WhatsApp чи ж просити по телефону про переказ грошей.

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