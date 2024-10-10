Китай запускає схему фінансування на 70,62 млрд доларів для підтримки фондового ринку

У майбутньому ця програма може бути розширена.

Центральний банк Китаю заявив, що запускає схему фінансування на 500 млрд юанів (70,62 мільярда доларів) для підтримки фондового ринку.

Про це повідомляє Reuters.

Це оголошення було зроблено після того, як китайські акції впали в середу після бурхливого зростання. Це пов'язано з тим, що згас попередній ентузіазм інвесторів щодо планів Пекіна відродити економіку.

“Механізм обміну призначений для надання підтримки ліквідності небанківським фінансовим установам і може допомогти підвищити довіру до фондового ринку”, - розповів аналітик Citic Securities Мін Мін.

Відповідно до цього механізму, фірми можуть використовувати свої активи як заставу в обмін на високоліквідні активи, такі як казначейські облігації та векселі центрального банку.

Ця програма може бути розширена у майбутньому.