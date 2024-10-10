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Швейцарія може переглянути свою політику щодо реекспорту зброї в Україну, - посол

Можна очікувати, що десь наступного року відбудеться голосування.

Швейцарія може переглянути свою політику щодо реекспорту зброї в Україну, - посол
Фото: Facebook/Embassy of Switzerland in Ukraine

У швейцарському парламенті обговорюються декілька варіантів щодо вирішення питання з реекспортом зброї в Україну, але точно не відомо, скільки часу може піти на ухвалення відповідного рішення.

Про це повідомив посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн в інтервʼю "Інтерфакс-Україна".

"Коли йдеться про експорт зброї, а також реекспорт військових матеріалів, Швейцарія зобов’язана дотримуватися закону (він називається "Закон про військові матеріали"), і водночас, ми "зв'язані" принципом рівного ставлення в законі про нейтралітет. І це юридична причина, чому ми не можемо дати згоду на реекспорт військових матеріалів в Україну", - розповів посол.

Водночас Бауманн зазначив, що у швейцарському парламенті вже певний час  тривають дискусії про те, як знайти рішення щодо цього питання.

"У парламенті обговорюється кілька ідей", - додав він.

За його словами, враховуючи, що дискусії вже тривають певний час, "можна очікувати, що десь наступного року відбудеться голосування".

Також Бауманн наголосив, що Швейцарія - нейтральна країна, але "нейтралітет не означає байдужість".

"Саме тому ми підтримуємо Україну в багатьох сферах", - додав він.

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