Буданов був на ключовому етапі звільнення Вовчанського агрегатного заводу, – ГУР
Буданов був на ключовому етапі звільнення Вовчанського агрегатного заводу, – ГУР
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Кому в окупації жити добре
Кому в окупації жити добре
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Влада закликає евакуюватися мільйони мешканців Флориди перед ураганом Мілтон
Влада закликає евакуюватися мільйони мешканців Флориди перед ураганом Мілтон
ГоловнаСвіт

Фон дер Ляєн приїхала у Кишинів, аби підтримати прозахідну президентку Молдови

"Молдова знову і знову показувала, наскільки вона яскраво європейська. Я вірю, що місце вашої країни в нашому Європейському Союзі".

Фон дер Ляєн приїхала у Кишинів, аби підтримати прозахідну президентку Молдови
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президентка Молдови Мая Санду у Кишиневі, 10 жовтня 2024 року
Фото: x.com/sandumaiamd

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася сьогодні з прозахідною президенткою Молдови Маєю Санду в Кишиневі на знак підтримки напередодні президентських виборів і референдуму в ЄС 20 жовтня, пише Reuters.

“Я відчуваю, як тут б’ється пульс Європи. Молдова знову і знову показувала, наскільки вона яскраво європейська. Я вірю, що місце вашої країни в нашому Європейському Союзі”, ‒ написала фон дер Ляєн на соцплатформі X.

Після розмови дві політикині провели брифінг із журналістами.

“Цей візит підкреслює дедалі тісніші відносини між Кишиневом і Брюсселем”, ‒ йдеться в заяві офісу молодовської лідерки напередодні візиту фон дер Ляєн.

Санду балотується на другий президентський термін на виборах, які проводяться паралельно з референдумом щодо закріплення членства в ЄС як "стратегічної мети" в конституції. Вона сподівається, що країна стане членом блоку до 2030 року. 

Опитування показують, що Санду є фаворитом на перемогу на виборах і з комфортом випереджає 10 інших претендентів. Результати свідчать про те, що більшість молдаван підтримують вступ до Європейського Союзу.

Водночас поліція заявила про серйозне втручання Росії у вибори, що Москва заперечує. За останні роки відносини між країнами погіршилися. Прозахідний уряд у Кишиневі, який підтримує Україну, звинуватив Москву в прагненні його повалення та втручанні у внутрішні справи країни. Кремль звинуватив Санду та її команду в розпалюванні “русофобії”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies