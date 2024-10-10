"Молдова знову і знову показувала, наскільки вона яскраво європейська. Я вірю, що місце вашої країни в нашому Європейському Союзі".

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президентка Молдови Мая Санду у Кишиневі, 10 жовтня 2024 року

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася сьогодні з прозахідною президенткою Молдови Маєю Санду в Кишиневі на знак підтримки напередодні президентських виборів і референдуму в ЄС 20 жовтня, пише Reuters.

“Я відчуваю, як тут б’ється пульс Європи. Молдова знову і знову показувала, наскільки вона яскраво європейська. Я вірю, що місце вашої країни в нашому Європейському Союзі”, ‒ написала фон дер Ляєн на соцплатформі X.

Після розмови дві політикині провели брифінг із журналістами.

“Цей візит підкреслює дедалі тісніші відносини між Кишиневом і Брюсселем”, ‒ йдеться в заяві офісу молодовської лідерки напередодні візиту фон дер Ляєн.

Dear President, @sandumaiamd, it’s always a pleasure to come and meet you in Chisinau.



I can feel Europe’s pulse beating here.



Moldova has shown time and again how vibrantly European it is.



I believe your country’s place is in our European Union. pic.twitter.com/IX8GIs6HX2 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 10, 2024

Санду балотується на другий президентський термін на виборах, які проводяться паралельно з референдумом щодо закріплення членства в ЄС як "стратегічної мети" в конституції. Вона сподівається, що країна стане членом блоку до 2030 року.

Опитування показують, що Санду є фаворитом на перемогу на виборах і з комфортом випереджає 10 інших претендентів. Результати свідчать про те, що більшість молдаван підтримують вступ до Європейського Союзу.

Водночас поліція заявила про серйозне втручання Росії у вибори, що Москва заперечує. За останні роки відносини між країнами погіршилися. Прозахідний уряд у Кишиневі, який підтримує Україну, звинуватив Москву в прагненні його повалення та втручанні у внутрішні справи країни. Кремль звинуватив Санду та її команду в розпалюванні “русофобії”.