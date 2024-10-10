Нова система в'їзду до країн Євросоюзу не зможе запрацювати у листопаді

Це буде вже третє перенесення запуску, який мав статися ще у 2023 році.

Видання The Guardian повідомляє, що Європейський Союз не зможе здійснити запланований на 10 листопада запуск нової системи "в'їзду-виїзду" (Entry-Exit System) для осіб, що перетинають кордони Шенгенської зони.

Планувалося, що з третьої спроби блок все ж реалізує нові правила, відповідно до яких негромадяни ЄС мають залишати на кордоні відбитки пальців або фото, які вносяться до єдиної бази. Це гарантувало б якісніший контроль за міграцією та запобігання тероризму й іншим міжнародним злочинам.

Ініціативу двічі відкладали через позицію Франції, Німеччини та Нідерландів, які відповідальні за 40% усіх випадків заїзду іноземців до ЄС. Зокрема у Парижі просили не впроваджувати систему влітку минулого року, щоб вона не завадила провести чемпіонат світу з регбі та Олімпійські ігри.

Зараз, попри офіційне оголошення з боку Єврокомісії, держави все ще не готові до зміни порядку перетину кордону. Очікується, що міністрам закордонних справ країн ЄС запропонують альтернативні варіанти: або вводити систему поступово, в кожному окремо взятому пункті пропуску, або погодитися на "лайтову" версію EES, коли біометричну інформацію будуть збирати не одразу на кордоні, а пізніше, наприклад, за допомогою мобільного додатка.

Ситуацію щодо проваленого запуску в органах влади ЄС називають "безладом", а пошук компромісних варіантів - потребою "зберегти обличчя".