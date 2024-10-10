Байден та Нетаньягу обговорили ситуацію з Іраном: "є розбіжності"

В Ізраїлі обіцяють "летальну, точну й несподівану" атаку у відповідь на балістичний обстріл.

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньміян Нетаньягу провели першу із серпня телефонну розмову щодо відповіді на балістичний удар, який завдав Іран на початку жовтня.

Як пише Reuters, у Білому домі 30-хвилинне спілкування назвали "прямим та дуже продуктивним", проте визнали, що між лідерами існують розбіжності у поглядах на подальші дії Ізраїлю.

Посол Ізраїлю в ООН Данні Данон назвав телефонну розмову "позитивною" та подякував за підтримку США. Водночас міністр оборони Йоав Галлант заявив, що країна має непохитний намір покарати Іран за обстріл та пообіцяв ісламській республіці "летальну, точну й несподівану" атаку у відповідь.