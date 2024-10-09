Кампанія Камали Гарріс зібрала 1 млрд доларів

Таку суму зібрали з липня, коли було оголошено про те, що Гарріс стає кандидаткою на виборах президента США.

Президентська кампанія віце-президентки Камали Гарріс і пов’язані з нею політичні комітети зібрали 1 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформоване джерело.

Таку суму зібрали з липня, коли було оголошено про те, що Гарріс стає кандидаткою від Демократичної партії на виборах президента США.

Зокрема, Гарріс зібрала 25 млн доларів у день, коли її назвали кандидатом, і приблизно за місяць зібрала 500 млн доларів.

В свою чергу, Дональд Трамп і Республіканська партія зібрали 130 млн доларів у серпні, отримавши 295 млн доларів готівкою наприкінці того місяця, проти 404 млн доларів Гарріс та демократів.

Зібрані гроші будуть використані на рекламу, діяльність в штатах, які вагаються, та персонал.