Кандидат у віцепрезиденти США виступив за реформу виборчої системи

Партнер Камали Гарріс на прийдешніх виборах у США Тім Волз на заході зі збору коштів у Каліфорнії заявив, що прагне скасування чинної непрямої системи обрання президента.

Як пише Bloomberg, кандидат у віцепрезиденти виступив за відмову від колегії виборщиків і визначення результатів волевиявлення виключно за всенародним голосуванням. Проте визнав, що в нинішніх умовах така реформа поки не виглядає можливою.

У 2023 році Волз як губернатор Міннесоти підписав договір, відповідно до якого штати зобов'язуються віддати свої голоси виборщиків переможцю загальнонаціонального голосування. Наразі таку ініціативу підтримують 17 штатів та округ Колумбія, чого не вистачає для зміни системи.

Представник кампанії Камали Гарріс наголосив пресі, що питання скасування колегії виборщиків не є одним із пунктів її програми.

Відповідно до опитувань, близько 60% американців хочуть обирати президента напряму, відмовившись від виборщиків. З критикою непрямої системи свого часу виступав і Дональд Трамп, називаючи її "катастрофою для демократії".