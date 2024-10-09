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У США затримали чоловіка, який планував теракт у день виборів

Зловмисник пов'язаний з "Ісламською державою".

У США затримали чоловіка, який планував теракт у день виборів
Фото: CNN

У Федеральному бюро розслідувань Сполучених Штатів повідомили про арешт 27-річного чоловіка, який мав намір здійснити терористичну атаку в день виборів президента 5 листопада. 

Як пише BBC, затриманий є громадянином Афганістану, він мешкав в Оклахомі. Спецслужбам вдалося з'ясувати, що він цікавився системою спостереження за Білим домом та Монументом Вашингтона у столиці США та шукав інформацію про те, в яких штатах легше купувати зброю.

Саме під час операції з купівлі партії автоматів Калашникова та набоїв до них терориста і його спільника затримали. Продавці зброї виявилися агентами ФБР під прикриттям.  

Під час допиту зловмисник зізнався, що збирався в день виборів атакувати великий натовп, після чого покінчити життя самогубством. Мотивом для злочину виявилася пропаганда "Ісламської держави", з якою він контактував.

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