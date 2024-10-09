Голова британської Служби безпеки, відомої як MI5, Кен МакКаллум виступив зі щорічним звітом щодо загроз для Сполученого Королівства.

Як пише BBC, посадовець попередив про те, що російське ГРУ має завдання "створити на вулицях британських та європейських міст хаос" шляхом "підпалів, саботажу та інших ще небезпечніших дій, які вчиняють все більш безвідповідально".

Ця кампанія стала особливо помітною після того, як у Лондоні цілковито підтримали Україну у протистоянні російській агресії. Через провідну роль Британії у наданні допомоги нашій державі, як говорить очільник МІ5, "ми часто дошкуляємо путінському режиму у його хворих фантазіях".

За словами МакКаллума, за рік його служба також змогла завадити проведенню 20 дестабілізаційних операцій з боку Ірану, до яких були залучені ісламісти та радикальні прихильники правого тероризму.