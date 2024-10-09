​Президентські вибори в Молдові. Олігархи прагнуть повернути все
​Президентські вибори в Молдові. Олігархи прагнуть повернути все
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
ГоловнаСуспільствоВійна

У Службі безпеки Британії попередили про план росіян "вчинити хаос на вулицях"

Відомство також запобігло 20 дестабілізаційним операціям з боку Ірану.

У Службі безпеки Британії попередили про план росіян "вчинити хаос на вулицях"
Очільник МІ5 Кен МакКаллум
Фото: Sky News

Голова британської Служби безпеки, відомої як MI5, Кен МакКаллум виступив зі щорічним звітом щодо загроз для Сполученого Королівства.

Як пише BBC, посадовець попередив про те, що російське ГРУ має завдання "створити на вулицях британських та європейських міст хаос" шляхом "підпалів, саботажу та інших ще небезпечніших дій, які вчиняють все більш безвідповідально". 

Ця кампанія стала особливо помітною після того, як у Лондоні цілковито підтримали Україну у протистоянні російській агресії. Через провідну роль Британії у наданні допомоги нашій державі, як говорить очільник МІ5, "ми часто дошкуляємо путінському режиму у його хворих фантазіях". 

За словами МакКаллума, за рік його служба також змогла завадити проведенню 20 дестабілізаційних операцій з боку Ірану, до яких були залучені ісламісти та радикальні прихильники правого тероризму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies