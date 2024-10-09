​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
​Президентські вибори в Молдові. Олігархи прагнуть повернути все
​Президентські вибори в Молдові. Олігархи прагнуть повернути все
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗМІ: США оцінювали ймовірність застосування росіянами ядерної зброї у 50%

Восени 2022 року у Білому домі відчайдушно намагалися відмовити Кремль від цього.

ЗМІ: США оцінювали ймовірність застосування росіянами ядерної зброї у 50%
Президент США Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Редактор The Washington Post Боб Вудворд у своїй новій книзі "Війна" заявив, що на початку осені 2022 року американська розвідка попереджала Білий дім про вкрай високий ризик використання Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України.

Як пише CNN, ймовірність цього кроку в певну мить сягнула 50%. Тоді, якщо вірити Вудворду, президент США Джо Байден наказав радникам "усіма каналами зв'язатися із росіянами та сказати їм, що ми зробимо у відповідь". Йшлося про "перегляд усіх обмежень щодо війни в Україні та ізоляцію Росії на світовій арені до такого рівня, який їм не сподобається". 

Міністр оборони Ллойд Остін мав дві безпосередні телефонні розмови із Сергеєм Шойгу щодо ядерної зброї. У першій він передав слова Байдена, на що путінський соратник сказав, що "не любить, коли йому погрожують". Очільник Пентагону нагадав, що керує "найсильнішою армією в історії світу, тому не робить погроз".

Під час другої розмови росіяни намагалися брехати Вашингтону про "брудну бомбу", яку нібито розробляли українці. Остін рішуче відкинув ці вигадки і сказав Шойгу "Не робіть цього", у відповідь на що пролунало "Я зрозумів".

Книга редактора WP містить чимало інших цікавих епізодів, достовірність яких не підтверджується у Білому домі. Зокрема про те, що Байден звинувачував Барака Обаму у недостатньо серйозному сприйнятті Путіна після анексії Криму, а Камала Гарріс напередодні вторгнення радила Володимиру Зеленському "подумати про наступника на випадок, якщо його візьмуть у полон чи вб'ють".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies