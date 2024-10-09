ЗМІ: США оцінювали ймовірність застосування росіянами ядерної зброї у 50%

Редактор The Washington Post Боб Вудворд у своїй новій книзі "Війна" заявив, що на початку осені 2022 року американська розвідка попереджала Білий дім про вкрай високий ризик використання Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України.

Як пише CNN, ймовірність цього кроку в певну мить сягнула 50%. Тоді, якщо вірити Вудворду, президент США Джо Байден наказав радникам "усіма каналами зв'язатися із росіянами та сказати їм, що ми зробимо у відповідь". Йшлося про "перегляд усіх обмежень щодо війни в Україні та ізоляцію Росії на світовій арені до такого рівня, який їм не сподобається".

Міністр оборони Ллойд Остін мав дві безпосередні телефонні розмови із Сергеєм Шойгу щодо ядерної зброї. У першій він передав слова Байдена, на що путінський соратник сказав, що "не любить, коли йому погрожують". Очільник Пентагону нагадав, що керує "найсильнішою армією в історії світу, тому не робить погроз".

Під час другої розмови росіяни намагалися брехати Вашингтону про "брудну бомбу", яку нібито розробляли українці. Остін рішуче відкинув ці вигадки і сказав Шойгу "Не робіть цього", у відповідь на що пролунало "Я зрозумів".

Книга редактора WP містить чимало інших цікавих епізодів, достовірність яких не підтверджується у Білому домі. Зокрема про те, що Байден звинувачував Барака Обаму у недостатньо серйозному сприйнятті Путіна після анексії Криму, а Камала Гарріс напередодні вторгнення радила Володимиру Зеленському "подумати про наступника на випадок, якщо його візьмуть у полон чи вб'ють".