Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
ГоловнаСуспільствоПодії

Біля кордону з Молдовою затримали 14 нелегалів

Нелегальні втікачі заплатили власнику анонімного телеграм-каналу від 120 до 160 тис. гривень кожен. 

Біля кордону з Молдовою затримали 14 нелегалів
Біля кордону з Молдовою затримали 14 нелегалів
Фото: Скріншот з відео

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали декілька груп чоловіків, які намагались втекти з України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Діставатися кордону малими групами, щоб бути непомітними для прикордонників – таку тактику випробували на собі аж 14 чоловіків”, - йдеться у повідомленні.

Три групи порушників намагались потрапити до Молдови, але всіх їх затримали. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нелегальні втікачі заплатили власнику анонімного телеграм-каналу від 120 до 160 тис. гривень кожен. 

Подальшу долю втікачів визначатиме суд.

  • На Одещині прикордонники викрили "таксистів", які переправляли чоловіків до сусідніх країн.  Вартість таких "послуг" становила 7000 доларів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies