Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали декілька груп чоловіків, які намагались втекти з України.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Діставатися кордону малими групами, щоб бути непомітними для прикордонників – таку тактику випробували на собі аж 14 чоловіків”, - йдеться у повідомленні.
Три групи порушників намагались потрапити до Молдови, але всіх їх затримали.
Нелегальні втікачі заплатили власнику анонімного телеграм-каналу від 120 до 160 тис. гривень кожен.
Подальшу долю втікачів визначатиме суд.
- На Одещині прикордонники викрили "таксистів", які переправляли чоловіків до сусідніх країн. Вартість таких "послуг" становила 7000 доларів.