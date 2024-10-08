Нелегальні втікачі заплатили власнику анонімного телеграм-каналу від 120 до 160 тис. гривень кожен.

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали декілька груп чоловіків, які намагались втекти з України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Діставатися кордону малими групами, щоб бути непомітними для прикордонників – таку тактику випробували на собі аж 14 чоловіків”, - йдеться у повідомленні.

Три групи порушників намагались потрапити до Молдови, але всіх їх затримали.

Нелегальні втікачі заплатили власнику анонімного телеграм-каналу від 120 до 160 тис. гривень кожен.

Подальшу долю втікачів визначатиме суд.