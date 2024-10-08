Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
ГоловнаСуспільствоВійна

Україні вдалося повернути з окупації ще сімох дітей

Вони - із чотирьох родин із Херсонської, Запорізької та Луганської областей.

Україні вдалося повернути з окупації ще сімох дітей
повернені з окупації діти і родини
Фото: Telegram/Дмитро Лубінець

Україні вдалося повернути ще сімох дітей із чотирьох родин із Херсонської, Запорізької та Луганської областей.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

повернені з окупації діти і родини
Фото: Telegram/Дмитро Лубінець
повернені з окупації діти і родини

повернені з окупації діти і родини
Фото: Telegram/Дмитро Лубінець
повернені з окупації діти і родини

"На ТОТ сім’ї були змушені підкорятися жорстким умовам окупантів — отримувати російські паспорти, віддавати своїх дітей до російських шкіл, де вчили брехливу історію та навіть змушували приміряти форму загарбників. Кожен день був випробуванням: страх через озброєні обшуки, допити, тиск щодо погроз позбавлення батьківських прав та вилучення дітей, занепад власної справи та гідного заробітку", - розповів Лубінець.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що серед повернених є діти віком від 3 до 17 років.

  • Нещодавно омбудсман повідомляв, що Росія свідомо гальмує процес повернення українських дітей.
  • РФ викрала з України понад 20 тисяч дітей. Проте існує високий ризик депортації ще 1,5 мільйона, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Примусово переміщеним та депортованим змінюють персональні дані для того, аби рідні та батьківщина не змогли їх віднайти та повернути.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies