Україні вдалося повернути ще сімох дітей із чотирьох родин із Херсонської, Запорізької та Луганської областей.
Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
"На ТОТ сім’ї були змушені підкорятися жорстким умовам окупантів — отримувати російські паспорти, віддавати своїх дітей до російських шкіл, де вчили брехливу історію та навіть змушували приміряти форму загарбників. Кожен день був випробуванням: страх через озброєні обшуки, допити, тиск щодо погроз позбавлення батьківських прав та вилучення дітей, занепад власної справи та гідного заробітку", - розповів Лубінець.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що серед повернених є діти віком від 3 до 17 років.
- Нещодавно омбудсман повідомляв, що Росія свідомо гальмує процес повернення українських дітей.
- РФ викрала з України понад 20 тисяч дітей. Проте існує високий ризик депортації ще 1,5 мільйона, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Примусово переміщеним та депортованим змінюють персональні дані для того, аби рідні та батьківщина не змогли їх віднайти та повернути.