Україні вдалося повернути ще сімох дітей із чотирьох родин із Херсонської, Запорізької та Луганської областей.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Фото: Telegram/Дмитро Лубінець повернені з окупації діти і родини

Фото: Telegram/Дмитро Лубінець повернені з окупації діти і родини

"На ТОТ сім’ї були змушені підкорятися жорстким умовам окупантів — отримувати російські паспорти, віддавати своїх дітей до російських шкіл, де вчили брехливу історію та навіть змушували приміряти форму загарбників. Кожен день був випробуванням: страх через озброєні обшуки, допити, тиск щодо погроз позбавлення батьківських прав та вилучення дітей, занепад власної справи та гідного заробітку", - розповів Лубінець.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що серед повернених є діти віком від 3 до 17 років.