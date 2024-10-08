Росіяни знову обстріляли Харків. Є загиблі й поранені (оновлення)

8 жовтня Росія знову обстріляла Харків.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти вдарили по густонаселеному району.

"Зафіксований удар у Київському районі. За попередніми даними, є постраждалі", - зазначив Синєгубов.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що за попередньою інформацією, відомо про одного загиблого.

Оновлення. Через російський обстріл багатоповерхівки загинули вже дві людини, додав згодом міський голова.

За інформацією Синєгубова, окупанти вдарили по відкритих територіях і випустили близько чотирьох керованих авіабомб.

"Загиблі - цивільні чоловік та жінка, дані встановлюються. Люди в цей час перебували на вулиці", - додав очільник області.

Згодом Терехов додав, що кількість поранених зросла до 5 осіб.