В Україні заочно засудили хакерів з угруповання Armageddon, що працювали на ФСБ

Вони здійснили понад п'ять тисяч кібератак на державні органи і об’єкти критичної інфраструктури.

До тюремного ув’язнення в Україні заочно засудили двох учасників хакерського угруповання ФСБ під назвою Armageddon.

Як повідомила Служба безпеки України, зловмисники здійснили понад п'ять тисяч кібератак на державні органи та об’єкти критичної інфраструктури. Найбільша кількість припала на електронні системи міністерств закордонних справ та економіки.

В БСУ зазначили, що метою хакерських атак було отримати доступ до системи електронного документообігу та серверів із секретними даними урядових структур.

За даними слідства, ключовими організаторами підривної діяльності є двоє колишніх співробітників управління СБУ в Криму, які у 2014 році зрадили присязі. Зловмисники добровільно вступили до "філії" ФСБ на півострові.

Суд визнав їх винними у державній зраді й несанкціонованому втручанні в роботу комп’ютерів і призначив 15 років позбавлення волі.

Строк відбування покарання обчислюватимуть із дати фактичного затримання засуджених.