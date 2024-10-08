Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
ГоловнаСуспільствоПодії

В Україні заочно засудили хакерів з угруповання Armageddon, що працювали на ФСБ

Вони здійснили понад п'ять тисяч кібератак на державні органи і об’єкти критичної інфраструктури.

В Україні заочно засудили хакерів з угруповання Armageddon, що працювали на ФСБ
хакер
Фото: Держспецзв’язку

До тюремного ув’язнення в Україні заочно засудили двох учасників хакерського угруповання ФСБ під назвою Armageddon.

Як повідомила Служба безпеки України, зловмисники здійснили понад п'ять тисяч кібератак на державні органи та об’єкти критичної інфраструктури. Найбільша кількість припала на електронні системи міністерств закордонних справ та економіки.

В БСУ зазначили, що метою хакерських атак було отримати доступ до системи електронного документообігу та серверів із секретними даними урядових структур.

За даними слідства, ключовими організаторами підривної діяльності є двоє колишніх співробітників управління СБУ в Криму, які у 2014 році зрадили присязі. Зловмисники добровільно вступили до "філії" ФСБ на півострові.

Суд визнав їх винними у державній зраді й несанкціонованому втручанні в роботу комп’ютерів і призначив 15 років позбавлення волі.

Строк відбування покарання обчислюватимуть із дати фактичного затримання засуджених.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies