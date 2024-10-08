Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

На Київщині судитимуть посадовця МСЕК у справі про присвоєння “інвалідності” ухилянтам, повідомляє поліція Київської області.

Встановлено, що 59-річний голова міжрайонної МСЕК причетний до організації схеми ухилення від призову на військову службу, що сприяло подальшому виїзду чоловікам за кордон. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Зловмисник сприяв в отриманні ухилянтами груп інвалідності без об'єктивних на це підстав та вносив до офіційних документів фіктивні дані щодо захворювань. Як результат чоловіки призовного віку мали підставу для відстрочки від мобілізації і подальшого виїзду за кордон.

Правоохоронці провели відповідні обшуки. За місцем проживання та в автомобілі фігуранта виявлено та вилучено: понад 25 тисяч доларів, 1600 євро та копії медичних документів.

У вересні цього року посадовцю було повідомлено про підозру.

За процесуального керівництва Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону, стосовно голови міжрайонної МСЕК обвинувальний акт скеровано до суду за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України) та незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України).