На Київщині судитимуть посадовця МСЕК у справі про присвоєння “інвалідності” ухилянтам, повідомляє поліція Київської області.
Встановлено, що 59-річний голова міжрайонної МСЕК причетний до організації схеми ухилення від призову на військову службу, що сприяло подальшому виїзду чоловікам за кордон. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.
Зловмисник сприяв в отриманні ухилянтами груп інвалідності без об'єктивних на це підстав та вносив до офіційних документів фіктивні дані щодо захворювань. Як результат чоловіки призовного віку мали підставу для відстрочки від мобілізації і подальшого виїзду за кордон.
Правоохоронці провели відповідні обшуки. За місцем проживання та в автомобілі фігуранта виявлено та вилучено: понад 25 тисяч доларів, 1600 євро та копії медичних документів.
У вересні цього року посадовцю було повідомлено про підозру.
За процесуального керівництва Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону, стосовно голови міжрайонної МСЕК обвинувальний акт скеровано до суду за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України) та незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України).
- Працівники ДБР разом із Офісом Генпрокурора викрили керівницю Хмельницького МСЕК та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах.
- ДБР вивчає списки, які знайшли під час обшуків у робочому кабінеті голови Хмельницького МСЕК Тетяни Крупи. У цих списках зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
- Згодом у НАЗК повідомили, що повторно перевірить декларації голови Хмельницького МСЕК, оскільки Тетяна Крупа не вказзала $6 млн готівки у деклараціях.