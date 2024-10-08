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На Київщині судитимуть посадовця МСЕК у справі про присвоєння “інвалідності” ухилянтам

Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

На Київщині судитимуть посадовця МСЕК у справі про присвоєння “інвалідності” ухилянтам
Фото: Поліція Київської області

На Київщині судитимуть посадовця МСЕК у справі про присвоєння “інвалідності” ухилянтам, повідомляє поліція Київської області. 

Встановлено, що 59-річний голова міжрайонної МСЕК причетний до організації схеми ухилення від призову на військову службу, що сприяло подальшому виїзду чоловікам за кордон. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Зловмисник сприяв в отриманні ухилянтами груп інвалідності без об'єктивних на це підстав та вносив до офіційних документів фіктивні дані щодо захворювань. Як результат чоловіки призовного віку мали підставу для відстрочки від мобілізації і подальшого виїзду за кордон.

Правоохоронці провели відповідні обшуки. За місцем проживання та в автомобілі фігуранта виявлено та вилучено: понад 25 тисяч доларів, 1600 євро та копії медичних документів.

У вересні цього року посадовцю було повідомлено про підозру. 

За процесуального керівництва Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону, стосовно голови міжрайонної МСЕК обвинувальний акт скеровано до суду за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України) та незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України).

  • Працівники ДБР разом із Офісом Генпрокурора викрили керівницю Хмельницького МСЕК та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах.
  • ДБР вивчає списки, які знайшли під час обшуків у робочому кабінеті голови Хмельницького МСЕК Тетяни Крупи. У цих списках зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
  • Згодом у НАЗК повідомили, що повторно перевірить декларації голови Хмельницького МСЕК, оскільки Тетяна Крупа не вказзала $6 млн готівки у деклараціях.
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