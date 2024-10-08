Головне за ніч та ранок вівторка, 8 жовтня: дронова атака на Одесу, авіаудари по Сумщині, 172 боєзіткнення

Нічна повітряна атака, 172 бойове зіткнення, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У ніч на 8 жовтня російські окупанти упродовж чотирьох годин тероризували Одещину ударними безпілотниками.

Як повідомив очільник Одеської області Олег Кіпер, сили Протиповітряної оборони знищили "більшість "шахедів".

У Чорноморську унаслідок атаки сталося загорання квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах. Пожежу площею 100 м2 оперативно ліквідували вогнеборці.

Також в Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі з подальшим загоранням, вогонь на площі 50 м2 було ліквідовано.

Ще один безпілотник впав на відкритій території без детонації. На щастя, обійшлося без людських жертв та постраждалих.

Уночі 8 жовтня російська армія атакувала двома балістичними ракетами і 19 дронами типу Shahed.

"Іскандер-М" ворог запустив по Одеській області з території Криму. А дронами бив зі своєї території, з Приморсько-Ахтарська, повідомили в Telegram Повітряних сил.

Захисники збили 18 дронів, а ще один полетів на Росію.

"В результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в росію!" – йдеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби по всьому фронту в Україні зафіксовано 172 бойових зіткнення.

Покровський та Курахівський напрямки залишаються найгарячішими.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території Росії, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

У Курській області Росії триває українська операція. Російська армія б'є по своїх же населених пунктах.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1340 окупантів та майже 50 артсистем. Від початку повномасштабного вторгнення втрати росіян склали близько 662 970 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Сьогодні, 8 жовтня, близько 04:20 год окупанти скинули, за попередніми даними, керовані авіаційні бомби по цивільній інфраструктурі Есманьської громади Шосткинського району на Сумщині.

Як повідомили у Сумській обласній прокуратурі, унаслідок атаки ворога у власному будинку загинули 38-річний чоловік та 35-річна дружина.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Уночі та зранку росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння Сумщини. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Білопільська, Миропільська, Глухівська, Есманьська, Свеська громади.

Російська армія вранці вдарила по Індустріальному району Харкова. Станом на 11:24 було відомо про 11 поранених, один з них – у важкому стані. Також відомо, що серед потерпілих – неповнолітній, 16 років. Ще принаймні двоє людей перебувають під завалами – рятувальники намагаються їх дістати. Троє поранених госпіталізовані.

Тип озброєння, яким Росія завдала удару, встановлюють, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов. "За попередньою інформацію, пошкоджене цивільне виробництво. Дані перевіряються", – сказав він.

Синєгубов додав, що є руйнування інфраструктури. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що "прильотів" було декілька. На місці удару спалахнула пожежа.

Однією з тем інтерв'ю з віцепрезиденткою і кандидаткою в президенти США Камалою Гарріс, яке показали в етері американського телеканалу CBS, була війна в Україні.

Як пише The Guardian, Гарріс запитали, чи згодна вона сісти за стіл переговорів з російським диктатором Путіним. Демократка заявила, що не зробить цього на двосторонній основі, адже вимагає залученості України до будь-яких переговорних процесів.

Що ж до ставлення Гарріс до бажання України отримати запрошення в НАТО, політикиня не дала чіткої відповіді, заявивши, що "питання будуть вирішуватися, якщо ми дійдемо до цієї точки". Наразі ж "США підтримують стабільність України та її захист проти неспровокованої агресії".

Гарріс також попросили сказати, чи вважає вона у річницю нападу ХАМАСу на Ізраїль прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу "близьким союзником". Проте віцепрезидентка й тут ухилилася від однозначної відповіді, вказавши на "важливе партнерство, яке точно існує між американським та ізраїльським народами".

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