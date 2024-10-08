Через російський авіаудар на Сумщині у власному будинку загинуло подружжя

Сьогодні, 8 жовтня 2024 року близько 04:20 год, окупанти скинули, за попередніми даними, керовані авіаційні бомби по цивільній інфраструктурі Есманьської громади Шосткинського району на Сумщині. Загинуло подружжя.

Як повідомили у Сумській обласній прокуратурі, унаслідок атаки ворога у власному будинку загинули 38-річний чоловік та 35-річна дружина.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Вночі та зранку росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння Сумщини. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Білопільська, Миропільська, Глухівська, Есманьська, Свеська громади.