Вночі та зранку росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 34 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Білопільська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи), КАБ (8 вибухів).
Свеська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.
Миколаївська громада: здійснено пуск КАБів (4 вибухи).
Есманьська громада: зафіксовано пуски КАБ (11 вибухів).
Глухівська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух).
Миропільська громада: здійснено пуски КАБів (4 вибухи).
Сумська громада: зафіксовано пуск КАБів (2 вибухи).
Зазначимо, уночі 8 жовтня російська армія атакувала Україну двома балістичними ракетами і 19 дронами типу Shahed. 18 безпілотників було збито.