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Вночі та зранку росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Білопільська, Миропільська, Глухівська, Есманьська, Свеська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння Сумщини
Фото: АрміяInform

Вночі та зранку росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 34 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА.   

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи), КАБ (8 вибухів).  

Свеська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.  

Миколаївська громада: здійснено пуск КАБів (4 вибухи).   

Есманьська громада: зафіксовано пуски КАБ (11 вибухів).   

Глухівська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух).  

Миропільська громада: здійснено пуски КАБів (4 вибухи).  

Сумська громада: зафіксовано пуск КАБів (2 вибухи).

Зазначимо, уночі 8 жовтня російська армія атакувала Україну двома балістичними ракетами і 19 дронами типу Shahed. 18 безпілотників було збито.

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