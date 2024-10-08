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Росія упродовж чотирьох годин атакувала Одещину дронами, є ушкодження

У Чорноморську через дронову російську атаку горіли квартири.

Росія упродовж чотирьох годин атакувала Одещину дронами, є ушкодження
Наслідки обстрілу Одещини
Фото: Одеська обласна прокуратура

В ніч на 8 жовтня російські окупанти упродовж чотирьох годин тероризували Одещину ударними безпілотниками.

Як повідомив очільник Одеської області Олег Кіпер, сили Протиповітряної оборони знищили "більшість "шахедів". 

У Чорноморську унаслідок атаки сталося загорання квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах. Пожежу площею 100 м2 оперативно ліквідували вогнеборці. 

Наслідки атаки Одеської області
Фото: Одеська ОВА
Наслідки атаки Одеської області
Наслідки обстрілу Одещини
Фото: Одеська ОВА
Наслідки обстрілу Одещини

Також в Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі з подальшим загоранням, вогонь на площі 50 м2 було ліквідовано. 

Ще один безпілотник впав на відкритій території без детонації. На щастя, обійшлося без людських жертв та постраждалих. 

Наслідки обстрілу Одещини
Фото: Одеська ОВА
Наслідки обстрілу Одещини

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