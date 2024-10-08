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У Чорному морі знаходиться 16 ворожих кораблів, майже половина – носії "Калібрів"

У Середземному морі є два російські кораблі, один із них є ракетоносієм.

У Чорному морі знаходиться 16 ворожих кораблів, майже половина – носії "Калібрів"
Фото: ОК "Південь"

У Чорному морі знаходиться 16 ворожих кораблів, з яких 7 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет.

Про це повідомили Військово-морські сили. 

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – жодного судна;
  • до Азовського моря – 2 судна, які рухались з протоки Босфор.

 РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Присутність російських кораблів у морях
Фото: ВМС
Присутність російських кораблів у морях

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