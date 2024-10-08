Державні установи мають подати окупаційним адміністраціям перелік працівників, які не мають партійного квитка.

Росіяни змушують бюджетників на ТОТ писати заяви на вступ до путінської партії

Загарбники активізували процес набору колаборантів до партії “Єдина Росія” на ТОТ.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Кремль дав вказівку гауляйтерам на тимчасово окупованих територіях збільшити кількість членів партії міжнародного злочинця Владіміра Путіна”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином всі державні установи мають подати окупаційним адміністраціям перелік працівників, які не мають партійного квитка.

Ці дії спрямовані на отримання пропагандистського ефекту, начебто місцеві мешканці підтримують окупацію, а також на створення кругової поруки, аби об’єднати всіх навколо російського диктатора.

Центр нацспротиву закликав за можливості уникати членства в окупаційних осередках “Єдиної Росії”, і повідомляти про тих, хто закликає до примусового вступу.