Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Історик Олексій Сокирко: «Я ніколи не думав, що моя робота над далекими від сучасності проблемами стане настільки актуальною»
Історик Олексій Сокирко: «Я ніколи не думав, що моя робота над далекими від сучасності проблемами стане настільки актуальною»
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
ГоловнаСуспільствоЖиття

Федоров: у російському полоні померла жителька окупованого Мелітополя

Росіяни влаштовують судилища над українцями на ТОТ, а також вносять імена людей до переліку "терористів та екстремістів".

Федоров: у російському полоні померла жителька окупованого Мелітополя
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

У полоні російських окупантів померла жителька тимчасово окупованого Мелітополя Тетяна Плачкова, яку окупанти викрали та звинувачували у "шпигунстві".

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Розділяємо біль родини мешканки Мелітополя Тетяни Плачкової, яка померла в місцях несвободи, влаштованих окупантами, та ще тисяч людей, які пройшли через катівні окупантів", — ідеться у дописі.

Федоров додає, що Росія продовжує цілеспрямовану політику знищення та залякування мешканців окупованих територій Запорізької області. "Влаштовує судилища над мешканцями, яких викрали та незаконно утримують в місцях несвободи — у Південному окружному суді рф наразі десятки справ над українцями", — каже він.

Окупанти щотижня вносять людей з ТОТ Запорізької області вносять до переліку "терористів та екстремістів", їх обмежують в правах, розшукують і ув'язнюють.

31 липня стало відомо, що в СІЗО-5 у Ростові-на-Дону РФ помер військовополонений українець Олександр Іщенко, який служив водієм у полку “Азов”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies