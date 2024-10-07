Федоров: у російському полоні померла жителька окупованого Мелітополя

Росіяни влаштовують судилища над українцями на ТОТ, а також вносять імена людей до переліку "терористів та екстремістів".

У полоні російських окупантів померла жителька тимчасово окупованого Мелітополя Тетяна Плачкова, яку окупанти викрали та звинувачували у "шпигунстві".

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Розділяємо біль родини мешканки Мелітополя Тетяни Плачкової, яка померла в місцях несвободи, влаштованих окупантами, та ще тисяч людей, які пройшли через катівні окупантів", — ідеться у дописі.

Федоров додає, що Росія продовжує цілеспрямовану політику знищення та залякування мешканців окупованих територій Запорізької області. "Влаштовує судилища над мешканцями, яких викрали та незаконно утримують в місцях несвободи — у Південному окружному суді рф наразі десятки справ над українцями", — каже він.

Окупанти щотижня вносять людей з ТОТ Запорізької області вносять до переліку "терористів та екстремістів", їх обмежують в правах, розшукують і ув'язнюють.

31 липня стало відомо, що в СІЗО-5 у Ростові-на-Дону РФ помер військовополонений українець Олександр Іщенко, який служив водієм у полку “Азов”.