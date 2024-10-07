З Куп’янського району Харківщини евакуювали 37 людей

З 5 по 7 жовтня поліцейським вдалося вивезти 37 жителів Купʼянської, Курилівської та Петропавлівської територіальних громад.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Обов’язкову евакуацію людей з населених пунктів, які найбільше піддаються ворожим обстрілам, здійснюють працівники сектору превенції Куп’янського районного відділу та поліцейські полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, з 5 по 7 жовтня вдалося вивезти 37 мешканців Купʼянської міської територіальної громади, Курилівської та Петропавлівської територіальних громад.