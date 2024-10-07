Історик Олексій Сокирко: «Я ніколи не думав, що моя робота над далекими від сучасності проблемами стане настільки актуальною»
Історик Олексій Сокирко: «Я ніколи не думав, що моя робота над далекими від сучасності проблемами стане настільки актуальною»
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
На війні загинув зять мовознавиці Ірини Фаріон – Василь Особа
На війні загинув зять мовознавиці Ірини Фаріон – Василь Особа
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
ГоловнаСуспільствоЖиття

З Куп’янського району Харківщини евакуювали 37 людей

Евакуація мирних жителів Куп'янщини триває.

З Куп’янського району Харківщини евакуювали 37 людей
евакуація жителів Куп'янська
Фото: Національна поліція України

З 5 по 7 жовтня поліцейським вдалося вивезти 37 жителів Купʼянської, Курилівської та Петропавлівської територіальних громад. 

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Обов’язкову евакуацію людей з населених пунктів, які найбільше піддаються ворожим обстрілам, здійснюють працівники сектору превенції Куп’янського районного відділу та поліцейські полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області", — ідеться у повідомленні.  

Зокрема, з 5 по 7 жовтня вдалося вивезти 37 мешканців Купʼянської міської територіальної громади, Курилівської та Петропавлівської територіальних громад. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies