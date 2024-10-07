Сапери вилучили частину російської ракети Х-59 у Чернігівській області

Сапери ДСНС вилучили та знешкодили частину російської керованої авіаційної ракети Х-59 У Чернігівській області.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Залишки вибухонебезпечного предмета було знайдено на відкритій території. Їх вилучили, транспортували до спеціально підготовленого місця та підірвали", — ідеться у повідомленні.
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