Сапери вилучили частину російської ракети Х-59 у Чернігівській області

Залишки вибухонебезпечного предмету було знайдено на відкритій території.

Сапери ДСНС вилучили та знешкодили частину російської керованої авіаційної ракети Х-59 У Чернігівській області.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Залишки вибухонебезпечного предмета було знайдено на відкритій території. Їх вилучили, транспортували до спеціально підготовленого місця та підірвали", — ідеться у повідомленні.

На Київщині, в Бориспільському районі, фермер виявив залишки ракети С-300 під час роботи на полі.