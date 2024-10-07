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Армія ворога вдарила по навчальному закладі Куп'янська на Харківщині. Є поранені

Також ворог вдарив по Курилівці Куп'янського району.

Армія ворога вдарила по навчальному закладі Куп'янська на Харківщині. Є поранені
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти 7 жовтня атакували навчальник заклад у місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Сьогодні близько 16:00 загарбники завдали удару по місту Куп’янськ. Внаслідок влучання по території навчального закладу вибухове поранення отримали 35-річний чоловік та 57-річна жінка", — зазначають в ОВА.

Постраждалих госпіталізували до медичного закладу. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Також ворог завдав удару по селу Курилівка Куп’янського району, спричинивши пожежу трави.

  • МВА: росіяни намагаються знищити у Куп’янську Харківської області майже все, місто регулярно атакують КАБами.
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