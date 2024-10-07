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Екіпаж "Білий Янгол" евакуював ще чотирьох дітей з прикордоння Сумщини

Також правоохоронці евакуювали маломобільну жінку та двох дорослих з Краснопільщини.

Екіпаж "Білий Янгол" евакуював ще чотирьох дітей з прикордоння Сумщини
Фото: скріншот з відео

На Сумщині екіпаж "Білий Янгол" евакуював з прикордонних населених пунктів чотирьох дітей, маломобільну жінку та двох дорослих. 

Про це повідомляє пресслужба поліції Сумської області.

"Ворог не припиняє обстрілювати мирне населення. Прикордоння щоденно потерпає від вогню окупантів. Аби вберегти власні життя, люди вимушені залишати рідні домівки та переїжджати в більш безпечні місця", — наголошують в поліції.

7 жовтня працівники підрозділу "Білий Янгол" спільно з ювенальними поліцейськими евакуювали з Краснопільщини чотирьох дітей, маломобільну жінку та двох дорослих. 

Поліція закликає мешканців прифронтових населених пунктів не ризикувати власною безпекою та евакуюватися. 

За допомогою до евакуаційної групи "Білий Янгол" на Сумщині можна звернутися за телефоном 0502521288.

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