​Україна отримуватиме від Словаччини аварійні поставки електроенергії у разі блекауту, - Фіцо

Словаччина надаватиме Україні аварійні постачання електроенергії у випадку, якщо в країні буде блекаут.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем, пише "Укрінформ". "Хочемо, аби Україна достойно перезимувала. При блекауті надаватимемо аварійні постачання енергії", - сказав Фіцо.

За його словами, Словаччина підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи ЄС.

"На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення (для підтримки української енергосистеми - ред.). Розуміємо, що основа вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас", - сказав Фіцо.

Він також заявив, що Словаччина вже готує черговий пакет гуманітарної допомоги для України. Однак у ньому не буде летальної зброї, водночас, там буде підтримка енергетичної системи.