NGL: сертифікована лабораторія Міноборони допустила постачання армії неякісних м'ясних консервів

Щонайменше одна сертифікована лабораторія зі структури міністерства оборони, яка мала контролювати відповідність державним стандартам продуктів для армії, схвалила постачання Збройним Силам України майже 11 000 бляшанок непридатної тушкованої свинини. Про це йдеться у матеріалі NGL Media. За даними журналістів, йдеться фактично про підміну вмісту в таких консервах: замість м'яса там були сухожилля, шкіра і жир.

На початку липня з журналістами зв'язався офіцер батальйону, що тримав оборону на Покровськом у напрямку – Дмитро Власенко. Він розказав про погану якість продуктів, які постачають його та іншим батальйоном.

Офіцер стверджує, що якість продуктів була незадовільною незалежно від локації. Найбільше нарікань було на м’ясні та рибні консерви, що є основою харчування військових під час виконання бойових завдань.

"Ми живемо майже на консервах", – розказав NGL.media ще один військовослужбовець вже з Запорізького напрямку, який просив зберегти його анонімність.

"Але ці консерви – у них вода, замість м’яса – шкіра тварин, сардини чи кілька в томаті – взагалі отрута. Не відповідають консерви, ані смаковим якостями, ані тому, що вказано на етикетках, наприклад, «вищий гатунок»", – сказав він.

Скарги на консерви підтвердили журналістам і інші військовослужбовці, але на умовах анонімності. Власенко сказав, що спершу скаржився на якість до Міноборони, і там обіцяли влаштувати позапланові перевірки, але про їхні результати не розповіли. В липні в МО відзвітували про недопуск до постачання армії майже 340 тонн неякісних та небезпечних продуктів, в тому числі понад 240 тонн тушкованої свинини та яловичини.

Найпоширенішою причиною заборони м’ясних тушонок, як ідеться у відповіді Міноборони на запит NGL.media, стала надмірна кількість "неспороутворюючих мікроорганізмів", що свідчить про нестерильність виробництва (132,5 т), і недостатність власне м’яса (85,6 т).

Усі продукти, визнані в результаті перевірок неякісними чи небезпечними, постачальники мали б замінити впродовж 48 годин, запевнили в Міноборони. Про відмову від закупівлі продуктів у недобросовісних виробників не йдеться, адже з виробниками угоди укладають компанії-постачальники, а не структури Міноборони.

Однак після перевірок скарги не припинилися. В серпні Власенко відправив журналістам ящик консервів: п’ять бляшанок тушкованої свинини різних виробників, паштет, кільку в томатному соусі, дві бляшанки сардин в олії і перлову кашу з яловичиною. NGL.media звернулися у незалежну сертифіковану лабораторію – Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи – і дали їй на аналіз найбільш типову, одну консерву – тушковану свинину від ТОВ "Ментеріка".

Фахівці Державного НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи дійшли висновку, що надані їм зразки консерви "Свинина тушкована" не відповідають ДСТУ за органолептичними та фізико-хімічними показниками. Це означає, що такі консерви не можна продавати чи споживати. Експерти підтвердили, що масова частка м’яса з жирому тушонках ТОВ "Ментеріка" становить лише 22,4%, хоча за стандартом цей показник мав би складати не менше 59%. При цьому у ці 22,4% "м’яса" входить і груба сполучна тканина (шкіра, сухожилля, зв’язки тощо), якої там не мало б бути взагалі. Також перевищено вміст солі. При цьому масова частка жиру у цих консервах становить менше 14%, хоча ДСТУ допускає цей показник до 35%. Таким чином понад 60% вмісту бляшанки складає вода – точніше ріденький бульйон.

Відповідність харчів для армії мають перевіряти три лабораторії Управління безпечності харчових продуктів Міноборони – це три військові частини. У випадку з цими консервами відповідність ДСТУ підтверджена протоколом випробувань лабораторії безпечності харчових продуктів в/ч А3466.

"Проте експертний висновок державного НДІ переконливо свідчить, що тушонка не відповідає ДСТУ. Тобто або компанія-постачальник ТОВ «Трейд Граніт Інвест» разом з виробником ТОВ «Ментеріка» брешуть про позитивний висновок лабораторії Міноборони, або у цій лабораторії сфальсифікували результати досліджень на користь постачальника і виробника", – припустили в NGL Media.

При цьому йдеться про партію майже 11 тисяч 525-грамових бляшанок загальною вартістю 1,38 млн грн. У Міноборони журналістам поки що не відповіли стосовно надання копії висновків лабораторних випробувань.

У розмові з NGL.media власник ТОВ "Менетріка" Володимир Мартиненко заявив, що якість усієї продукції його компанії підтверджена належними експертизами, проте відмовився надати ці документи. При цьому він сказав, що у компанії нема прямого контракту з ЗСУ. "До нас приїхали [посередники], заплатили гроші, ми дали [тушонку], а далі куди хочуть – туди продають. Я ж не знаю куди вони її продають", – сказав Мартиненко.

Посередники, про яких він каже, це київське ТОВ "Мейлет Фаст", що нині належить Тетяні Білошицький, яка підписала угоду на постачання м’яса з ТОВ "Трейд Граніт Інвест" – саме ця фірма постачає продукти бійцям ЗСУ на Покровському напрямку, в тому числі і батальйону Дмитра Власенка.

Білошицька знімає з себе відповідальність за якість консервів. За її словами, ТОВ "Трейд Граніт Інвест" перед тим, як купувати тушкованку зверталося в Міноборони і отримало позитивний висновок експертизи.

"Раніше ТОВ «Трейд Граніт Інвест» уже мало певні проблеми з Міноборони. На початку 2024 року компанію відсторонили від постачання продуктів до низки військових частин через виявлений там недовіз харчів на понад 10 млн грн, проте уже незабаром компанію терміново повернули, попри невдоволення військових якістю продуктів", – додали журналісти.