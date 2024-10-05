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У застосунку "Армія+" вже зареєструвалися 300 тисяч захисників

За два місяці програмою почали користуватися у 1000 військових частин.

У застосунку "Армія+" вже зареєструвалися 300 тисяч захисників
Застосунок для українських військовослужбовців «Армія+»
Фото: Генштаб

У Міністерстві оборони прозвітували про перші два місяці роботи мобільного застосунку "Армія+". Кількість користувачів за цей час сягнула позначки у 300 тисячі військових.

Функціоналом програми, яка дозволяє подавати електронні рапорти, генерувати унікальний для кожного службовця ID та проходити опитування, вже скористалися у приблизно 1000 формувань. Найактивніше долучаються до цифровізації Десантно-штурмові війська.

У планах міністерства поширити охоплення на усі Сили оборони, адже наразі застосунок працює тільки для Збройних Сил та Державної спеціальної служби транспорту. Також додадуть і нових функцій: перелік рапортів розширять, а ще дозволять проходити в онлайн-форматі навчання з військової справи.

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