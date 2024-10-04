Найгарячіша ситуація на Курахівському напрямку, - Генштаб

Також ворог активний на Покровському, Куп’янському та Лиманському напрямках.

Станом на 22:00 4 жовтня відбулося 97 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячіша ситуація на Курахівському напрямку, також ворог активний на Покровському, Куп’янському та Лиманському напрямках.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали по території України 61 авіаудар, скинувши 101 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 630 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку відбулося чотири ворожі атаки. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Стариці, Вовчанська та Тихого. Орієнтовні втрати ворога на напрямку склали 63 військовослужбовця вбитими та пораненими, знищено артсистему, 28 БпЛА та шість одиниць автомобільної техніки. Також наші захисники пошкодили 14 артилерійських систем та п’ять автомобілів.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової. Чотирнадцять боїв завершено, дві ворожі атаки ще тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції наших військ поблизу Невського, Греківки, Макіївки, Новосадового та Торського. На цей час десять бойових зіткнень завершено, три – досі продовжуються.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три ворожі наступальні дії у районах Верхньокам’янського та Виїмки. Триває боєзіткнення, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку точилося шість боїв біля Калинівки, Ступочків та Андріївки. Наразі продовжується одна атака противника.

На Торецькому напрямку відбулося 11 бойових зіткнень. Росіяни штурмували позиції наших підрозділів біля Торецька та Щербинівки. Шість зіткнень завершено, п’ять – досі тривають.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, загарбник атакував 14 разів у районах Миколаївки, Селідового та Лисівки. Сили оборони відбили 13 наступальних дій, одне боєзіткнення ще продовжується.

На Курахівському напрямку ворог 25 разів проводив наступальні дії поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Антонівки, Костянтинівки та в напрямку Богоявленки. Українські захисники зупинили 14 атак, 10 – ще тривають.

На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази безуспішно намагалися просунутися на позиції українських захисників неподалік Роботиного, Малих Щербаків та Кам’янського.

На інших напрямках - без особливих змін.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

Сьогодні варто відзначити воїнів 55 окремої артилерійської бригади “Запорізька Січ”, 38-мої окремої бригади морської піхоти та 12-тої бригади оперативного призначення Національної Гвардії України, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.