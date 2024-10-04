Поліція спростувала інформацію про смертельний флешмоб в інтернеті серед дітей

В Україні таких випадків не зафіксовано, наголосили в поліції.

Нацполіція відреагувала на повідомлення про те, що у мережі шириться смертельний флешмоб серед дітей.

“Такий челендж, який називають також “хромування” та “хромінг”, передбачає вдихання токсичних парів побутових засобів: лаку для нігтів, маркерів, аерозолів та інших побутових речовин”, - йдеться у повідомленні.

Такі дії викликають серйозні наслідки для здоров'я, включаючи ураження мозку, серця, легень, нирок та інших органів, також може призвести до залежності та навіть смерті.

В поліції наголосили, що українські медіа поширили інформацію, яка спирається на думку іноземних дослідників та взята з іноземного медіа. Отже, така проблематика є серед підлітків за кордоном.

“В Україні підрозділами Національної поліції випадків “хромінгу” не зафіксовано, та в українському сегменті інтернету зростання популярності цього челенджу не зафіксовано”, - запевнили правоохоронці, і нагадали рекомендації та правила безпеки для батьків підлітків:

⁠Спілкуйтесь з дітьми та будьте для них друзями. Попередьте їх про ризики подібних небезпечних трендів та їх наслідки. Поясніть реальну небезпеку для здоров'я і життя від таких дій.

⁠Цікавтесь контентом, який переглядають діти, їхньою активністю у соцмережах.

⁠Будьте на зв'язку, будьте доступні для звернень та переживань дитини. Заохочуйте дитину ділитися своїми думками й питаннями.

⁠Перевіряйте джерела інформації. Не довіряйте всьому, що бачите в інтернеті. Навчіть дітей критично ставитись до поширюваної інформації. Завжди перевіряйте факти з надійних джерел, перш ніж поширювати їх.

Крім того, Кіберполіція закликала громадян перевіряти інформацію виключно на офіційних джерелах та дотримуватися базових правил фактчекінгу й кібергігієни.