Ворог мого ворога
Ворог мого ворога
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії
Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
ГоловнаСуспільствоЖиття

Поліція спростувала інформацію про смертельний флешмоб в інтернеті серед дітей

В Україні таких випадків не зафіксовано, наголосили в поліції.

Поліція спростувала інформацію про смертельний флешмоб в інтернеті серед дітей
Поліція спростувала інформацію про смертельний флешмоб в інтернеті серед дітей
Фото: Нацполіція

Нацполіція відреагувала на повідомлення про те, що у мережі шириться смертельний флешмоб серед дітей.

“Такий челендж, який називають також “хромування” та “хромінг”, передбачає вдихання токсичних парів побутових засобів: лаку для нігтів, маркерів, аерозолів та інших побутових речовин”, - йдеться у повідомленні. 

Такі дії викликають серйозні наслідки для здоров'я, включаючи ураження мозку, серця, легень, нирок та інших органів, також може призвести до залежності та навіть смерті. 

В поліції наголосили, що українські медіа поширили інформацію, яка  спирається на думку іноземних дослідників та взята з іноземного медіа. Отже, така проблематика є серед підлітків за кордоном.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“В Україні підрозділами Національної поліції випадків “хромінгу” не зафіксовано, та в українському сегменті інтернету зростання популярності цього челенджу не зафіксовано”, - запевнили правоохоронці, і нагадали рекомендації та правила безпеки для батьків підлітків:

  • ⁠Спілкуйтесь з дітьми та будьте для них друзями. Попередьте їх про ризики подібних небезпечних трендів та їх наслідки. Поясніть реальну небезпеку для здоров'я і життя від таких дій.
  • ⁠Цікавтесь контентом, який переглядають діти, їхньою активністю у соцмережах.
  • ⁠Будьте на зв'язку, будьте доступні для звернень та переживань дитини. Заохочуйте дитину ділитися своїми думками й питаннями.
  • ⁠Перевіряйте джерела інформації. Не довіряйте всьому, що бачите в інтернеті. Навчіть дітей критично ставитись до поширюваної інформації. Завжди перевіряйте факти з надійних джерел, перш ніж поширювати їх.

Крім того, Кіберполіція закликала громадян перевіряти інформацію виключно на офіційних джерелах та дотримуватися базових правил фактчекінгу й кібергігієни.

  • Сьогодні омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що у соцмережі з'явився новий смертельний флешмоб, який шириться серед дітей, і закликав правоохоронні органи вжити заходів для запобігання поширенню небезпечної тенденції.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies