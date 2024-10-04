Агента ФСБ, який готував теракти у Чернівецькій області, засудили до 15 років тюрми

Російський агент, під прикриттям кур'єрської доставки, збирав інформацію про об’єкти військової та критичної інфраструктури Буковини для ракетних ударів.

Російського агента, який збирав інформацію для ракетно-дронових ударів по Чернівецькій області, засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Щоб скоригувати вогневе ураження, російська спецслужба дистанційно завербувала 49-річного місцевого жителя, який працював у сервісі доставки. Діючи під "прикриттям" кур’єра, агент на власному скутері об’їжджав місцевість і фіксував об’єкти військової та критичної інфраструктури", ідеться в повідомленні.

За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору окупантів через прокремлівські погляди, якими він ділився зі своїми знайомими з РФ, котрі співпрацювали з ФСБ. Також чоловік неодноразово демонстрував свою антиукраїнську позицію в російських відеочатах. Згодом фігуранта вивели на куратора з ФСБ, з яким він підтримував комунікацію через месенджер.

Зазначається, що серед потенційних цілей ворога були вузлові залізничні станції та медзаклади, де проходять лікування та реабілітацію українські воїни.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії ворожого поплічника та затримали його влітку 2024 року, коли він готував агентурний звіт для ФСБ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 436-2. 1 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Згідно з вироком зловмисника засуджено на 15 років позбавлення волі.